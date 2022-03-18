Aynı tas aynı hamam

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, “Seçim sonrası yönetim ve siyaset anlayışında bir fark göremiyorum. Ülkenin köklü partilerinin hükümette veya muhalefette ülkeye verebilecek bir şeyleri olduğunu düşünmüyorum. Eski siyasi kafa yapısı ülkeyi iyi bir yeter taşımıyor, yarardan çok zarar veriyor” dedi.

Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, bir televizyon programında gündemi değerlendiren Manavoğlu, ekonomik ve siyasi anlamda ülkenin ciddi sıkıntı içinde olduğunu, değişim için herkesin kendini ve seçimlerini sorgulaması gerektiğini söyledi. Manavoğlu, “Sürekli aynı partilerin hükümette olduğunu hem de mevcut sıkıntıların onlardan kaynaklandığını düşündüğümüzde neden o partilere oy verildiğini insan ister istemez sorguluyor” diye konuştu.

KKTC’nin Türkiye’deki ve dünyadaki ekonomik krizden doğrudan etkilendiğinin altını çizen Manavoğlu, şöyle devam etti:

“Toplum seçim sonrası çıkan sonuçtan memnun değil ama kimse aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşamaz. Toplum da aynı seçimleri yaparak farklı bir sonuç beklememeli. Şu an özel sektörde de iş dünyasında da gemisini kurtaran kaptan pozisyonundadır. Ancak gemi öyle bir su aldı ki kimse gemisini de kurtaramayacak. Siyasette ve iş dünyasında ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ mantığıyla hareket edildiği için bugün bu noktaya gelindi. Artık herkes kendini sorgulamalıdır. Kendi menfaatini değil ülke menfaatini düşünenlere daha çok kulak verilmelidir.”

“Halkın Partisi, eski siyaset anlayışına karşı kurulmuş ve aynı kaygılarla yoluna devam eden bir partidir. Zaman bizim haklılığımızı ortaya koydu” diyen Manavoğlu, UBP-DP-YDP hükümetinin savunduğu gibi elini taşın altına koymadığını öne sürdü.

Manavoğlu konuşmasında; “Eğer gerçekten ellerini taşın altına koysalardı, atamaların menfaat uğruna yapılmaması gerekirdi. Öyle olsaydı Bakanlar Kurulu kişisel çıkarlar, parti içi dengeler gözetilerek kurulmazdı, ülke menfaati ve halk düşünülürdü. Konuşup popülizm yapılması tatmin edici değildir. Bir önceki azınlık hükümetinin başka bir versiyonu, dejavu yaşanıyor. Halk bu partileri meclise taşıdığı sürece biz bu şekilde yönetilmeye de devam edeceğiz demektir” ifadesini kullandı.