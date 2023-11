Ödüller takdim edildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 65. Yılını gala gecesiyle kutladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ödüllerin de takdim edildiği gecede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu , Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşma yaparak, Ticaret Odasının 65. Yılını kutladı.

Gecede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Kıbrıs Türk Ticaret Odası 65. Kuruluş Yılına Özel Yüksek Onur ve Hizmet Ödülü takdim edildi. Hisarcıklıoğlu’na ödülünü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz takdim etti.

Ayrıca gecede 2022 yılı Gelir Vergisini en fazla beyan eden şahıs olarak Tahir Topal Serena Group’a Vergi Onur Ödülü takdim edildi. Vergi Onur Ödülü’nü Tahir Topal’a Başbakan Ünal Üstel takdim etti.

Özel pasta kesimi yapıldı

Gecede 2022 yılı Kurumlar Vergisini en fazla beyan eden kurum olarak Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye Vergi Onur Ödülü takdim edildi. Vergi Onur Ödülü’nü Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin aldı. Serhan Akşahin’e ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman takdim etti.

Etkinliğin ana sponsoru olan Albank Ltd.’e teşekkür plaketi Albank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karavelioğlu’na takdim edildi. Ahmet Karavelioğlu’na plaketini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu takdim etti.

Etkinliğin altın sponsoru olan Serhan Kombos Otomotiv LTD.’e teşekkür plaketi takdim edildi. Serhan Kombos Otomotiv adına teşekkür plaketini Songül Kombos aldı. Sevgül Kombos’a plaketini Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş takdim etti.

Etkinliğin gümüş sponsorları olan M. Kemal Deniz ŞTİ. Ltd, Başman Group of Companies’e, Orhan Shevket &Son LTD.’e, Kiğılı Markası ve Oreo Trading LTD’ teşekkür plaketi takdim edildi. M. Kemal Deniz Şti. adına teşekkür plaketini firma yetkilisi Kemal Deniz aldı. Deniz’e plaketini Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, TKO TC Tarafı Eş-Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu takdim etti. Başman Group of Companies adına teşekkür plaketini Başman Group of Companies Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman aldı. Başman’a teşekkür plaketini Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ülvi Sakarya takdim etti.

Orhan Shevket &Son Ltd. adına teşekkür plaketini şirket direktörü Orhan Şevket aldı. Şevket’e teşekkür plaketini Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik takdim etti.

Kiğılı markası adına teşekkür plaketini Kıbrıs Direktörü Alp Cengiz Alp aldı. Alp’e teşekkür plaketini DEİK Türkiye/KKTC İş Konseyi Başkanı Fatih Mehmet Keçebir takdim etti.

Gecede 65. Yıla özel pasta kesimi ile sona erdi.