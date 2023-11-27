Artırılması isteniyor

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın 2024 bütçesinin 111,9 milyon Euro olduğu, bu meblağın sadece 6 milyon 600 bin Euro’sunun propagandaya harcanacağı bildirildi. Rum basını, bu miktarın yetersizliğine dikkat çekti.

Fileleftheros “Dış Politika Kırıntılarla” başlıklı haberinde, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 95,6 milyon Euro’luk bölümünün bağlayıcı harcamalara gideceğini, bunların personel maaşları, yurtdışındaki bina kiraları, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü de dâhil uluslararası örgütlere yapılacak ödemeler, merkezî bina ve yurtdışındaki binaların tamirat/tadilat harcamaları için harcanacağını yazdı.

Bütçeden 16,3 milyon Euro’nun, bağlayıcı olmayan giderler kaleminde, bakanlık ve dış temsilciliklerin işleyiş giderleri için kullanılacağını yazan gazete, dış politikada propaganda uygulamak için sadece 6,6 milyon Euro harcanabileceğine işaret etti.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın 1974’ten sonra propaganda/aydınlatma başlığıyla daimi olarak ilgilenmekte olduğuna işaret edilen haberde, bu faaliyet için bütçede 300 bin Euro’luk ödenek olduğunu, bu meblağın 65 bin Euro’luk bölümünün Eylül 2023’e kadar harcandığı kaydedildi.

Eylem Planı açıklandı

Haberde Rum Dışişleri Bakanlığı’nın 2023-2024 dönemi eylem planı şöyle özetlendi:

"Kıbrıs sorununun çözüm sürecine ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin korunmasına katkı, komşu ve diğer devletlerle işbirliğinin güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması, AB’nin kurumsal organlarında Kıbrıs Cumhuriyeti adına çalışacak yeterli ve eğitimli personel ve 2026’daki AB dönem başkanlığına hazırlık, Kıbrıs’ın Shengen Bölgesi’ne ve Visa Waiver Program’a katılımının ileri götürülmesi.”

Gazete, Güney Kıbrıs’ın karşısındaki en büyük rakibinin, "uluslararası alanda 5’inci en büyük diplomatik ağa sahip, elindeki diğer diplomatik-askerî imkânları kombine şekilde kullanan ülke” olarak tanımladığı Türkiye olduğunu savundu.

Türkiye hükümetinin kısa süre önce Türk Dışişleri Bakanlığı bütçesini ikiye katlayarak 1,4 milyar dolara çıkarma kararı aldığı belirtilen haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ise 112 milyon Euro olduğuna vurgu yapıldı.