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Tehlikeli oyunlar oynanıyor

UBP Milletvekili Taçoy, Parti meclisinin toplanması çağrısında bulundu

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Tehlikeli oyunlar oynanıyor
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, ülkede çok tehlikeli oyunlar oynandığını, Parti’de demokrasinin zarar görmesinin ülkenin zarar görmesi anlamına geldiğini iddia etti ve Parti meclisinin toplanması çağrısında bulundu.
Taçoy, siyasi gelişmelerle ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde algı oyunları oynandığını, bu algı oyunlarının halkın geleceğini tehdit edecek boyutlara ulaştığını savundu. Taçoy, “Kişisel ihtirasların hakimiyetinde yaratılmaya çalışılan durumların ülkemize, özellikle de demokrasimize vereceği zararlar telafisi mümkün olmayan boyutlardadır. Çok tehlikeli oyunlar oynanmaktadır. Ben bu oyunlara asla dahil olmayacağım, alet olmayacağım” dedi.
 

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