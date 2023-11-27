Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretleri kapsamında Minareliköy ve Gaziköy'e gitti.

Üstel, verdiği mesajlarda, birlik ve beraberliği sürdürerek istikrarı sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Üstel, “Bizim derdimiz KKTC. Bizim derdimiz, övünmekle gurur duyduğumuz devletimizi yaşatmaktır. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kimse bizi yolumuzdan döndüremez” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM’de yaptığı tarihi çağrı sonrası artık yeni bir yola girdiklerini vurgulayan Üstel, “ Yeni yolumuzda kapı açıldı. Kapıyı gındırdık. İleriye, daha ileriye yürüyeceğiz. Dünyayla kucaklaşmada, tanınmada ileriye doğru gidiyoruz. Bizimle turizm, ekonomi, kültürel ve sportif her türlü işbirliği yapmak isteyen ülkelerle işbirliğimizi geliştireceğiz. Her platformda konuşmaya, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz" diye de konuştu.

Sektörlerimizi güçlendireceğiz

Üstel ayrıca, "Daha çağdaş, daha modern, çağın gerisinde kalmadan, tüm sektörlerimizi daha güçlü hale getireceğiz. Gerekirse proje gerekirse yasalarla sektörlerimizi hazır hale getireceğiz. Gerektiğinde hükümetimiz her zaman ki gibi elini taşın altına koyacak. Düşük faizli kredi paketleriyle, hibelerle sektörlerimiz için, yeni yolumuzda güçlü kılmak için, dünyayla rekabet edecek güce erişmeleri için elimizden ne gelirse yapacağız. Biz çalıştıkça ürettikçe, halkımızın takdirini aldıkça birileri rahatsız oluyor. Sadece eleştiriyor ama biz yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini de kullandı.

Derdimiz kurultay değil ülkemiz

Kurultayın Eylül 2024’te yapılacağını vurgulayan Üstel, parti içi istişarelerin bu doğrultuda devam ettiğini söyledi.

Üstel, “ Birileri, ülke sorunlarını bir kenara bırakıp kurultay baskısı yaratmak istiyor. Birlik beraberliğimizi bozmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Reformlarımıza devam edeceğiz. Acil yasa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kurultay parti içi bir konudur. Günü gelince, kurultayımızı yapacağız Kim isterse de aday olabilir. Sonuçta takdir üyenindir. Şimdi bütün bunları kenara koyalım. Çalışmaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz kurultay değil, halkımızdır. Hükümet olarak, 29 milletvekili ile ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz’” şeklinde de konuştu.

