9 müttefik katılıyor

Türkiye'nin 1 firkateyn, 1 denizaltı ve 1 deniz karakol uçağı ile katıldığı tatbikat 6 Mart'a kadar sürecek. NATO'nun denizaltılara karşı hava, su üstü ve deniz altındaki iş birliğini geliştirmek, savaşa hazırlık kapsamında eğitim amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta-2020" tatbikatı başladı. İtalya Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Sicilya adasının doğu kıyılarında icra edilmeye başlananan tatbikata, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Kanada ve ABD'nin bulunduğu 9 NATO müttefiki katılıyor. Tatbikatta su üstü platformların komutasını üstlenen ve aynı zamanda NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 2 Komutanı olan Tuğamiral Paolo Fantoni, tatbikatın sancak gemisi olan İtalyan firkateyninde düzenlediği basın toplantısında, tatbikatın, müttefiklere ait gemi, denizaltı ve hava unsurlarını deniz altı ve su üstü harbine karşı ortak eğitimde bir araya getirdiğini söyledi. Fantoni ile beraber basın toplantısına katılan NATO Denizaltı Komutanlığı Komutanı Tuğamiral Andrew Burcher da Akdeniz'de farklı ülkelerden son dönemde çok yoğun denizaltı hareketliliği gözlemlediklerine dikkati çekti. Burcher, bu tatbikatın müttefik denizaltıların birlikte çalışma kapasitelerini test edip anlamak için önemli bir imkan sunduğunu ifade etti. Tatbikatın basına açık bölümü olan ilk gününün sabahında firkateynler ve denizaltılar, Katanya limanından ayrılarak denize açıldı ve helikopterler eşliğinde ilk ortak egzersizlerini gerçekleştirdi. Gündüz bölümünde İtalyan ITS Carabiniere firkateyninden kalkan SH90 tipi helikopter, TCG Salihreis, Kanada'nın HMCS Fredericton firkateyni ile İtalyan ITS Todaro denizaltısının bulunduğu bölgeye sonar batırarak, bölgedeki denizaltı hareketlerini tespit etmeye yönelik manevralarda bulundu.

Türkiye'den güçlü katılım

Doğu Akdeniz ve Orta Akdeniz'de milli komuta altında son dönemde görev yapan 10 muharip gemiyle Türkiye'nin ulusal hak ve menfaatlerinin olduğu yerlerde Türk sancağını dalgalandıran Türk Deniz Kuvvetleri, NATO tatbikatlarına en fazla destek sağlayan deniz kuvvetleri arasında yer alırken, Dynamic Manta-2020'de de varlığını güçlü şekilde hissettiriyor.