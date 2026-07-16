‘Tetikte olacağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10’uncu yıl dönümü kapsamında TBMM’de yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelenin süreceğini belirtti.

FETÖ mensuplarının hala fırsat kolladığını savunan Erdoğan, örgütün algı faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Türkiye genelinde düzenlenen anma programlarında vatandaşlar, hayatını kaybeden 253 şehidi andı.

“İrade bizim, zafer bizim” temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya gelirken, şehitler için dualar edildi. Darbe girişimi sırasında vatandaşların direnişiyle darbecilere karşı koyduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev Türk bayrağı asıldı, çeşitli yürüyüşler ve anma programları düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’un 10’uncu yılı kapsamında düzenlenen etkinliklerde yaptığı konuşmalarda FETÖ ile mücadelenin süreceğini vurguladı.

Başkent Millet Bahçesi’ndeki anma programında konuşan Erdoğan, 253 şehidi rahmetle andı, gazilere teşekkür etti. Erdoğan, “FETÖ’nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden, örgütün kripto unsurlarının üzerine gideceğiz” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin darbe girişimi karşısında milletin iradesiyle büyük bir mücadele verdiğini belirterek, FETÖ mensuplarının hala fırsat kolladığını belirtti.

Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’deki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelenin süreceğini belirterek, örgütün halen tehdit oluşturduğunu söyledi.

Erdoğan, “Demokrasinin imkanlarını kullanıp güç devşiren, kendi insanına silah doğrultan yapı ile karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız” ifadelerini kullandı.

FETÖ mensuplarının çeşitli yöntemlerle faaliyetlerini sürdürdüğünü savunan Erdoğan, “Her türlü yalanı söyleyerek Türk milleti ile hesabı olanların, yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymadıklarını görüyoruz. Algı faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar” dedi.

Örgütün elebaşının ölümüne de değinen Erdoğan, “Elebaşının 10 bin kilometre ötede ölü gizli çukura gömülmesi elbette motivasyonunu kırmıştır. Ama tehlike hala devam etmektedir” diye konuştu.

Erdoğan, “Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmek demektir” ifadelerini kullandı.

Şehitler Anıtı’na karanfil bırakıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı’nda da anma töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Meclis’te bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bırakarak dua etti.

Anma programları gerçekleştirildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul’da Zincirlikuyu’dan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda sona eren “İrade Bizim, Zafer Bizim Yürüyüşü” düzenlendi.

Darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede de anma programları gerçekleştirildi.

Halisdemir’in kabri ziyaretçi akınına uğradı

Ankara’daki 15 Temmuz Şehitliği’nde düzenlenen törende ise şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi. Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri de vatandaşların yoğun ziyaretine sahne oldu.