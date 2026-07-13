Hürmüz yine kapatıldı

ABD ile İran arasında karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları yeniden şiddetlendi. İran Körfez ülkelerindeki ABD tesislerini hedef alırken, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu.

Son saldırılar, İran'ın boğazdaki deniz trafiği üzerinde denetim kurma çabaları sürerken devam eden karşılıklı operasyonların yeni halkası oldu. Ancak bu kez saldırıların hem sıklığının hem de coğrafi kapsamının genişlemesi, gerilimin yeni bir aşamaya taşındığı şeklinde değerlendirildi.

Saldırılar, ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapan ve nisandan bu yana hedef alınmayan Katar'a da uzandı.

Mayıs ayı başından bu yana saldırıya uğramayan Birleşik Arap Emirlikleri ise hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına müdahale ettiğini açıkladı.

İran medyası, dün öğleden sonra Hürmüz Boğazı'ndaki askeri tesislere ev sahipliği yapan Bender Abbas limanı ile yakınındaki Keşm Adası çevresinde füze saldırıları ve patlamalar yaşandığını bildirdi. Aynı saatlerde ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı öne sürüldü.

Yeniden tırmanan çatışmalar, geçen ay imzalanan geçici ABD-İran anlaşmasının geleceğini de belirsizliğe sürükledi.

Anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasını ve 60 günlük ek müzakere sürecinin ardından savaşın sona erdirilmesini amaçlıyordu.

ABD: 300'den fazla hedef vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, cumartesi günü 140 İran askeri hedefinin vurulduğunu açıkladı.

ABD güçlerinin son üç gecede 300'den fazla hedefi vurduğu belirtilirken, saldırıların "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen sivil denizcileri ve ticari gemileri hedef alma kapasitesini azaltmak" amacıyla gerçekleştirildiği savunuldu.

İran devlet medyası ise birçok liman kentinde patlamalar meydana geldiğini ve bir İran ordusu subayının hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları da saldırılara karşılık olarak ABD'nin bölgedeki müttefikleri ve askeri tesislerini hedef aldığını açıkladı.

İran, Ürdün'deki bir komuta-kontrol merkezi ile insansız hava aracı hangarlarının imha edildiğini, Kuveyt'teki bir ABD radar tesisinin vurulduğunu öne sürdü.Açıklamada ayrıca Umman'daki ABD uçak gemilerine destek sağlayan lojistik ve yakıt ikmal platformlarının hedef alındığı, Katar'daki bir savaş uçağı bakım merkezi ile komuta tesisinin de imha edildiği iddia edildi.

Katar: İran tamamen sorumlu

Daha önce saldırı altında olduğu sürece arabuluculuk yapmayacağını açıklayan Katar, düşen şarapnel parçaları nedeniyle biri çocuk üç kişinin yaralandığını duyurdu.

Katar yönetimi, saldırılardan İran'ın "hukuken tamamen sorumlu" olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, ülke sınırları dışında füze tehditleri tespit edildiğini bildirirken, Bahreyn çok sayıda İran hava saldırısının engellendiğini duyurdu.

Ürdün füze saldırıları gerçekleştirildiğini, Umman ise insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.

Kuveyt ordusu saldırılarda hasar meydana geldiğini, bir petrol sondaj platformuna düzenlenen saldırıda bir işçinin yaralandığını bildirdi.

Umman yönetimi, iki ayrı bölgede düzenlenen insansız hava aracı saldırılarını protesto etmek amacıyla İran'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

ABD'nin Umman Büyükelçiliği de Duqm ve Musandam bölgelerindeki ABD vatandaşlarına bulundukları yerlerde sığınma çağrısı yaptı.



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026, 10:00