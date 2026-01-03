Açık tehdit

ABD Başkanı Trump'tan İran'daki protestoculara destek paylaşımı geldi. Trump'ın açıklamalarına yanıt veren İran, bölgenin istikrarsızlaşacağı uyarısında bulundu.

Trump'tan İran'daki protestolar hakkında sert açıklamalar geldi.

Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda "Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına gelecektir. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İran’dan yanıt gecikmedi

Üst düzey İranlı yetkili Ali Larijani, Trump’ın açıklamalarına yanıt vererek, Washington’un İran’ın iç işlerine müdahalesinin “tüm bölgenin istikrarsızlaşması” anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Laricani, İran’ın Lübnan, Irak ve Yemen’deki bazı gruplara destek verdiğini hatırlattı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da Trump'ın açıklamalarına cevap olarak sert tepki verdi, "Eğer Washington macera ararsa bölgedeki Amerikan Üsleri meşru hedef olur." dedi.

İran'daki protestolar

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

