Biletler kapışıldı

Dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson’u anma gecesi 10 Ocak’ta Lefkoşa’nın Rum kesiminde ve 11 Ocak’ta Limasol’da gerçekleşecek.

Sanatçının en tanınmış dublörü Sergio Cortes’in, Michael Jackson'a saygı duruşunda bulunma rolünü üstlendiği etkinlik için biletlerin kısa sürede tükendiği açıklandı.

Lefkoşa'da ve Limasol'da gerçekleşecek olan Canlı Saygı Gösterisi: Michael Jackson, sanatçıyı kutlayan heyecan verici bir şovla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Mükemmel performansıyla tanınan Cortez, Bad, Smooth Criminal ve Thriller gibi Jackson'ın en ünlü hitlerini seslendirecek.

Organizasyon yetkilileri “Sergio Cortez sadece Jackson'a benzemekle kalmıyor, inanılmaz derecede benziyor. Görünüşü, ses tonu ve hareketleri yıllarca süren eğitim ve gelişmenin sonucu. Dünyanın dört bir yanındaki Jackson hayranları onu en iyi taklitçi olarak görüyor ve biz de onlarla tamamen aynı fikirdeyiz. Özellikle Cortez'in kostümleri dikkat çekici; Jackson'ın en ünlü performanslarından görüntüleri aslına sadık bir şekilde yeniden yaratıyor.” diyor.

Aslen İspanyol olan Cortez, Michael Jackson ile bizzat tanışmış ve ailesi tarafından paparazzileri kandırmak için yedek oyuncu olarak işe alındığı söylenmektedir. Şimdi ise Jackson'ın zamansız pop hitlerinin mirasını sürdürmek için dünya çapında sahnelerde yer alıyor.

