Diyalog çağrısı yaptı 

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ara bölgedeki sınır ihlali sonrasında Rum liderliğinin suçlayıcı açıklamalar yaptığını ifade etti. Erhürman, “Bize göre, liderliklere düşen görev, önleyici diyalog mekanizmasını güçlendirmek ve ortamı zehirleyecek sözcüklerden, gerginliği artıracak açıklamalardan uzak durmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı olarak derhal konuyla ilgili raporları istediklerini, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle temas kurduklarını, yetkili makamlarla BM yetkilileri arasında bu konuda diyalog kurulmasını sağladıklarını belirten Erhürman, amaçlarının bu tip gerginliği artırıcı olayların yaşanmasını önlemek olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Görüşme masasına sunduğumuz on maddelik paketteki önerilerden biri, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum güvenlik güçleri arasında direkt diyalog sağlayacak bir mekanizmanın kurulmasıydı. Amaç, yaşanabilecek sorunlarda zaman kaybetmeksizin temas kurulmasının sağlanmasıydı.

2025’in son günlerinde Kıbrıslı Rum çiftçilerce ara bölgede, hatta ara bölgeyi aşacak şekilde gerçekleştirilen ihlaller gerginliğe sebep oldu. Kıbrıs Rum Liderliği tarafından derhal, kabul edilmesi mümkün olmayan sözcük seçimleriyle, suçlayıcı açıklamalar yayımlandı.

Biz, derhal konuyla ilgili raporları istedik ve BM yetkilileriyle temas kurduk. Yetkili makamlarımızla BM yetkileri arasında bu konuda diyalog kurulmasını sağladık. Amacımız, bu tip gerginliği artırıcı olayların yaşanmasını önlemektir. Bunun yolu, BM’nin bugüne kadarki tüm anlaşma ve uzlaşmaları harfiyen uygulaması ve diyalog mekanizmalarının etkili çalışmasıdır.

Bize göre, liderliklere düşen görev de, önleyici diyalog mekanizmasını güçlendirmek ve ortamı zehirleyecek sözcüklerden, gerginliği artıracak açıklamalardan uzak durmaktır.”

