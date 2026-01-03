‘Tarafsızlığını yitirdi’

Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorununda tarafsızlığını yitirdiğini ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların sürdürülmesinde rol oynayan bir aktör konumunda bulunduğunu belirtti. Üstel, yazılı açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis’in yeni yıl mesajına tepki gösterdi, AB’nin tutumunu eleştirdi.

Başbakan Üstel, Hristodulidis’in 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni “yeniden yapılandırma ve modernleştirme” söylemiyle ele almasının, Rum tarafının eşit ortağı Kıbrıs Türk halkını silah zoruyla yönetimden dışladığını ve Kıbrıs Anlaşmaları ile Anayasa’yı tek yanlı ihlal ettiği siyasetin hala sürdüğünü açıkça itiraf ettiğini kaydetti. Üstel, Rum liderliğinin “vatanın kurtarılması ve yeniden birleştirilmesi” çağrılarının da Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini reddeden ve geçmişte başarısız olmuş modellerin yeniden dayatılmasından ibaret olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, Crans Montana’da çöken müzakere süreciyle federal çözüm modelinin, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle geçerliliğini yitirdiğini defalarca net şekilde ortaya koyduklarını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının iradesi, kendi kendini yönetme hakkı ve egemenliğinin hiçbir şekilde tartışma konusu yapılamayacağını kaydeden Üstel, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için ön koşulun, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün açıkça kabul edilmesi olduğunu belirtti.

Üstel, GKRY liderinin Avrupa Komisyonu Başkanı tarafından Kıbrıs Özel Temsilcisi atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmesini ve AB–Türkiye ilişkilerini Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirme çabalarını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Başbakan, AB’nin tarafsızlığını yitirdiğini ve Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız izolasyonların sürdürülmesinde rol oynayan bir aktör haline geldiğini kaydetti. Üstel, “KKTC, söz konusu temsilcinin tarafsız ve adil bir tutum sergilemediği sürece bu girişimi tanımadığını ve desteklemediğini daha önce açık şekilde ilan etmiştir” dedi.

Rumlar, uzlaşmaz tutumlarını sürdürüyor

Uluslararası toplum ve AB çerçevesinde geliştirilecek hiçbir girişimde Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarının yok sayılmayacağını vurgulayan Üstel, her türlü uluslararası inisiyatifin yalnızca GKRY’nin pozisyonunu güçlendirmeye değil, iki halk arasında eşitlik temelinde bir çözüm zemini oluşturmaya hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Üstel, Rum tarafının geçmişte sergilediği uzlaşmaz tutumun bugün de devam ettiğini ifade ederek, KKTC olarak mülkiyet, güvenlik, garantiler ve eşit uluslararası statü konularında adil ve sürdürülebilir çözümleri kararlı biçimde savunmaya devam edeceklerini kaydetti.