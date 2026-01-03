Ekiplerle anında temas kuruluyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, olası sel ve deprem durumlarında sahaya online müdahale edebildiklerini, görevli personelle canlı bilgi alışverişi sağlayarak anlık koordinasyon kurduklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban'ı ziyaret etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre Ataoğlu ziyaretteki konuşmasında doğal afetlerde halkın yardımına koşan Sivil Savunma Teşkilatı personeline teşekkür ederek, teşkilatın fedakârca ve özverili çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Yakın zamanda AFAD’ın desteğiyle, Jeoloji ve Maden Dairesi bünyesinde Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi kurulduğunu belirten Ataoğlu, bu merkezin Sivil Savunma Teşkilatı ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ataoğlu, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin, can ve mal kayıplarını en aza indirmek açısından hayati olduğunu ifade etti.

Balaban ise olası sel ve deprem durumlarında sahaya online müdahale edebildiklerini, görevli personelle canlı bilgi alışverişi sağlayarak anlık koordinasyon kurduklarını söyledi.

