Devamı gelecek

Ömer KADİROĞLU

Yılın ilk iş gününde çiğ süt fiyatlarına yüzde 19’luk artış yapılmasıyla pastörize süt ve süt ürünlerine yüklü miktarda zam geleceği belirtiliyor. Vatandaşların 2026 yılındaki beklentilerinin ilk sırasında ‘pahalılığın önlenmesi’ gelirken, temel gıda maddesi olan sütün zamlanması umutsuzluğa yol açtı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; Koop Süt ve hellim fiyatları, 7 Ocak’ta gerçekleşecek asgari ücret toplantısının ardından belirlenecek. Hem çiğ süt fiyatlarındaki artışın, hem de asgari ücrete gelecek farkın dikkate alınarak, süt ve hellim fiyatlarının yeniden belirleneceği ifade ediliyor.

Ne dediler?

Emel Güngör

“2026 yılından beklentim çok ama hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Yolların düzelmesi, ekonominin iyileşmesi, suların ve elektriklerin kesilmemesi ve daha birçok şeyin düzelmesini istiyorum. 2026 yılında hayalim buranın vatandaşı olmak ve bir iş, bir aile yaşantısı burada kurup buraya yerleşmektir.”

Uğur Atlas

“2026 yılından beklentim çok fazla değildir. İyilik, sağlık ve kavgasız bir hayattır. Ülke adına beklentim ekonominin düzelmesi ve insanların rahat bir nefes almasıdır. 2026 yılında hayalim herkesin iyi ve sağlıklı olmasıdır.”

Melek Akertalan

“2026 yılından beklentim barış, huzur ve mutluluktur. Başka hiçbir beklentim yoktur. 2026 yılında barışı ümit ediyoruz. Gerçekleşmeyeceğine inansam da 2026 yılında barışın gerçekleşmesini ümit ediyoruz.”

Salih Yalızat

“2026 yılına girer girmez dövizin durumunu görünce neler yaşayabileceğimizi bize gösterdiği için çok da bir beklentim yoktur. 2026 yılından öncelikle sağlık, huzur ve iyi bir ekonomi bekliyorum çok umutlu olmasam da. 2026 yılında hayalim bir sporcum var ve onu yarışmalara hazırlıyorum ve bu yarışmalardan iyi bir derece elde ederek Dünya ve Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmektir.”

Feyzullah Kocaoğlu

“2026 yılından beklentim pek yok. Geride bıraktığımız yıllardan ne gördük ki bu yıldan ne bekleyelim? Allah’ın izni ile bu yıl daha da kötü olacaktır. Ben artık bir şeylerin düzeleceğine olan inancımı kaybettim. Sağlığımız sıhhatimiz yerinde olsun yeter.”

Leyla Özner

“2026 yılından beklentim sağlık ve huzurlu bir yıl olmasıdır. Ayrıca gençlerimizin ekonomik yönden durumunun iyileşmesidir. Benim çocuklarım burada değil uzaktadırlar ve onlara karşı özlemim vardır. Benim en büyük hayalim sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmaktır ayrıca çocuklarımın daha sık gelmesi ve ben de onlara giderek daha sık görüşmektir.”

Hacı Şimşek

“2026 yılından beklentim herkesin sağlığının huzurunun ve mutluluğunun iyi olmasıdır. Ekonomik sıkıntı hepimizde var ancak en önemlisi sağlığımızın yerinde olmasıdır. 2026 yılında hayalim yeni bir iştir. Herkese sağlıklı seneler dilerim.”

Sare Akyazıcı

“2026 yılından beklentim her yönü ile halkın daha iyi şartlar içinde geçinmesi, mutlu olması ve her istediğine kavuşmasıdır. 2026 yılında hayalim evlatlarımın başta olmak üzere tüm gençlerimizin yaşantılarının ileriye dönük olarak daha güzel olmasıdır.”

Ahmet Elyeli

“2026 yılından beklentim her şeyden önce sağlık sonrasında da bol kazançlı bir yıl olmasıdır. 2026 yılında hayalim barışın sağlanmasıdır. Gerçekleşeceğine inanmasam da keşke artık bu ülkeye bir barış artık gelse.”

Mehmet Refik

“2026 yılından beklentim sağlık ve ülkemde bir barışın sağlanmasıdır. 2026 yılı için yıllardır hayal ettiğimiz barışın sağlanmasıdır ancak Rum tarafının birçok ülke ile kritik anlaşmalar yapması ve aşırı silahlanması bizi barış umudundan uzaklaştırıyor. Keşke bir barış sağlansa da daha refah ve huzur içinde yaşayabilsek. Herkese hayırlı ve mutlu ayrıca barışın da sağlandığı bir yıl dilerim.”