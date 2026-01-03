Renkli anlar yaşandı

Merit Park Hotel tarafından, yeni yıl coşkusunu misafirlerle buluşturmak amacıyla 26 -31 Aralık tarihleri arasında Tarçın Teras alanında düzenlenen “Yeni Yıl Sokağı” etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Altı gün boyunca her gün 14.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilen Yeni Yıl Sokağı’nda, yeni yıl ruhunu yansıtan özel stantlar, özenle hazırlanan dekorlar ve sürpriz ikramlar misafirlerle buluştu. Karnaval atmosferinde kurgulanan etkinlik alanı, yılbaşı heyecanını doyasıya yaşamak isteyen misafirlerin buluşma noktası oldu.

Etkinlik programı kapsamında 30 Aralık Salı günü gerçekleştirilen DJ performansı ile eğlencenin ritmi yükselirken, sunulan kokteyl ikramları misafirlerden beğeni topladı. Günün finalinde saat 18.00’de gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ise Tarçın Teras’ta görsel bir şölen yaratarak etkinliğe unutulmaz anlar kattı.

Merit Park Hotel, “Yeni Yıl Sokağı” etkinliği ile yeni yıl öncesinde misafirlerine eğlence, müzik ve lezzetin bir araya geldiği keyifli bir atmosfer sunarak yılbaşı coşkusunu hep birlikte yaşattı.