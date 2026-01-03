Tutuklu kalacaklar

Ömer KADİROĞLU

Oturma izni çıkarmak amacıyla Girne’de kiracı olmadığı dairede kaldıklarına dair sözleşme hazırlayan M.A.Ö ve H.A. tutuklandı.

Zanlılar ek tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlıların ev sahibinden habersiz Çanakkale Sokak’ta bulunan bir dairede kaldıklarına dair sahte kira sözleşmesi hazırladıkları belirtildi. Zanlıların sahte sözleşmeyi Gelir ve Vergi Dairesi’nde onaylattıktan sonra muhtara ve polis muhacerete verdikleri açıklandı.

Zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama emri verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Girne Şube’de görevli polis memuru; zanlıların ‘Resmi sahte belge düzenleme’, ‘Tedavüle sürme’ ve ‘Sahte davranışla kayıt temini’ suçlarından tutuklandıklarını ifade etti. Polis, zanlıların 2025 yılı Aralık ayında Girne’de Çanakkale Sokak’ta bulunan bir dairede kaldıklarına dair sahte kira sözleşmesi hazırladıklarını ifade etti. Polis, zanlıların sahte kira sözleşmesini Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edip tedavüle sürdüklerini kaydetti.

Polis memuru; zanlıların 22 Aralık 2025 tarihinde Gelir ve Vergi Dairesi’nde mühürledikleri evrakı eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören’e ibraz ettiklerini belirtti.

Polis, sahte kira sözleşmesinin 30 Aralık tarihinde ise, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Şubesine ibraz edildiğini açıkladı. Polis, muhacerete yapılan başvurunun ardından zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, 5 kişiden ifade temin edildiğini kaydeden polis kamera görüntülerinin inceleneceğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek 3 gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkeme; zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

Muhabirlere saldırdılar

Tutukluluk duruşmasının ardından, davayı takip ederek görüntü almak isteyen Diyalog Gazetesi muhabiri Ömer Kadiroğlu, Kıbrıs Genç TV muhabiri Ahmet Karagözlü ve Ahbap Gazetesi muhabiri Devrim Demir zanlı yakınları tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Görüntü almayı engelleyen zanlı yakınları elleri ile kameraları kapatmaya çalıştı, “Sizinle görüşeceğiz” diye tehditler savurdu. Mahkemede görevli polis ekipleri zanlı yakınlarına müdahale ederken, görevlerini yapmaya çalışırken saldırıya uğrayan gazeteciler Girne Polis Müdürlüğüne giderek zanlı yakınlarından şikayetçi oldu.

