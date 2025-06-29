Başı derde girdi

Ercan Havalimanı’nda, ülkeden çıkış yapacak olan Hüseyin Durmuş’un (27) valizinde, x-ray cihazından geçtiği sırada arama yapıldı. Yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 28 Haziran 2025 tarihinde saat 01.20 raddelerinde Ercan Havalimanı x-ray cihazından geçtiği esnada tasarrufunda bulunan valizde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada bir adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü bulunarak, emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen öğütücünün analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

