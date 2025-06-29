Şüpheli hareketleri ele verdi

Güzelyurt’ta kontrol maksatlı durdurulan sürücü İbrahim Adaklı’nın (E-30) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 27 Haziran 2025 tarihinde saat 19.50 raddelerinde Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde seyreden VM 101 plakalı aracın trafik şube ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Polis, şüpheli hareketleri sonucu zanlının üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldığını kaydetti.

Polis, araçta yapılan arama sonucunda torpido içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, bulunan maddeyle ilgili izahat istendiğinde suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

