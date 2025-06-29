Yasak yola girdi

Ömer KADİROĞLU

Polis, önceki gün Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun Eziç Trafik Işıkları Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasının detaylarını açıkladı. Beş kişinin yaralandığı kazada, TIR sürücüsü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, “5 ton ve üzerindeki ağırlıktaki kamyonların Girne-Lefkoşa ana yolunun alt-üst geçidi ile St. Hilarion kavşağı arasındaki kısmında seyretmelerinin yasak olmasına rağmen” İbrahim Arlı (E-36) yönetimindeki hırdavat malzemesi yüklü TPF 807 plakalı TIR ile, trafik levha ve işaretlene riayet etmeyerek dikkatsiz şekilde seyretti.

Eziç Trafik ışıkları yakınlarında frenleri ısınıp tutmayan TIR, direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde aynı istikamette seyreden Kazım Önder (E-59) yönetimindeki LC 273 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan LC 273 plakalı araç, Burhan Uğur Akaş (E-20) yönetimindeki MV 935 plakalı araca ve Muhammet Dede Düzgün (E-23) yönetimindeki askeri araca vurdu.

TPF 807 plakalı TIR ise, orta refüjdeki aydınlatma direğine, trafik levhasına ve çelik bariyerlere de çarptıktan sonra karşı şeride geçti. TIR araç, o esnada seyir halindeki Mırgamat Mammadzade (K-25) yönetimindeki VH 753 plakalı araca, Sümer Kaya (E-68) yönetimindeki MR 932 plakalı araca ve Yunus Himme Tez (E-48) yönetimindeki MS 124 plakalı araç ile çelik bariyerlere çarparak durdu.

Kazada yaralanan LC 273 plakalı araç sürücüsü Kazım Önder ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Altıntaş (K-30) ile VH 753 plakalı araç sürücüsü Mırgamat Mammadzade ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Cuma İnal (E-27), Girne Dr. Akçiçek ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kazada yaralanan MR 932 plakalı araç sürücüsü Sümer Kaya ise, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kaburga kırıkları teşhisi nedeniyle tedavi altına alındı.

TPF 807 plakalı TIR araç sürücüsü İbrahim Arlı tutuklanırken, polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.



