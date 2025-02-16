Hamas ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli tutukluların işkenceye uğradığı ortaya çıktı. İsrail Hapishane Servisi, mahkumlara üzerinde Davut Yıldızı olan, "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı tişörtler giydirerek fotoğraflarını çekti. Filistinli esirler, Gazze'ye ulaştıklarında zorla giydirilen bu kıyafetleri ateşe verdi. İsrail Hapishane Servisi (IPS) dün mahkumlar anlaşmasının altıncı aşamasının bir parçası olarak serbest bırakılan Filistinli tutukluların, "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı ve Davut Yıldızı sembolü olan tişörtler giyen fotoğraflarını dağıttı. Konuyla ilgili bir kaynak, Kan News'e kararla ilgili eleştirilerini dile getirdi ve siyasi kademenin konuyla ilgili bilgilendirilmediğini söyledi.

Emri cezaevi komiseri verdi

Kaynağa göre, Filistinli mahkumlara tişört giydirmek sorunlu, çünkü İsrail Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasını ele alış biçiminden yararlanmaya çalışıyor. Fotoğraflar dağıtıldığında, IPS, kararın Cezaevleri Komiseri Haham Gondar Kobi Yaakobi tarafından verildiğini söyledi ve şunu ekledi: "Komiser, teröristlerin serbest bırakılma kıyafetlerinin setini değiştirme talimatı verdi." Bu ilk işkence olayı değildi. İki hafta önce esir takasının dördüncü aşamasında serbest bırakılan mahkumlara, IPS amblemi ve İsrail bayrağı ile birlikte Arapça ve İbranice "Sonsuzluk halkı unutmayacak, düşmanlarımı takip edeceğim ve onları yakalayacağım" yazılı bilezikler verildi. Anlaşmanın bir parçası olarak bugün serbest bırakılan Filistinliler arasında Mervan Barguti’nin yakın bir yardımcısı olan Ahmed Barguti de var. 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Barguti, 2002 yılında Mervan ile birlikte Ramallah'ta tutuklandı. El Fetih'in askeri kanadı olan El Aksa Şehitleri Tugayları'nın operasyon komutanı olarak görev yaptı.

Kınıyoruz

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin 3 İsrailli esiri serbest bırakmasının, İsrail'i, ateşkes ve esir takası anlaşmasına uymaya, insani protokolü uygulamaya ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelere erteleme olmaksızın başlama sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.