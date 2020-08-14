Tek hedef seçim

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, örgüt toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimi için birlik beraberlik mesajı verdi, birkaç gün önce vekillikten istifa eden Hüseyin Özgürgün’ün desteğinin çok önemli olduğunu söyledi. Tatar, “Kırgınlıkları bir yana bırakarak seçimi kazanmak için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre; UBP Lefkoşa Örgütü, önceki akşam Paradise Park'ta toplandı.

Toplantıda konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, UBP’nin geçmişte de çok seçimler geçirdiğini, insanların cesareti ile seçimi kazanmanın kendileri için çok zor olmadığını vurguladı.

Tatar, “Teşkilatlarımız hedefe kilitlenerek, vereceğimiz mesaj ve algı önemlidir. Türkiye ile uyumlu bir çalışma yapacak bir kişinin o makama gelmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Kendi içimizde birtakım sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Bunlar dün de vardı, yarın da var olacak. Ama bu seçim parti için, ülke için çok önemlidir. Kırgınlıkları bir yana bırakarak seçimi kazanmak için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Birlik-beraberlik mesajı

Hüseyin Özgürgün’ün istifa kararı aldığını ama UBP olarak Genel Kurul’da istifasını kabul etmeyeceklerini söyleyen Tatar, “Bu da birlik ve beraberliğin bir işareti, seçim arifesinde yanlış anlaşılmaya neden olmaması için yaptığımız açıklama bir cevap niteliğindedir. Özgürgün’ün vereceği destek çok önemlidir” dedi.

Saner: Birçok olumsuzluk yaşandı

Gecede konuşan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de UBP olarak yeniden hükümet partisi olarak göreve geldikleri günden itibaren birçok olumsuz olay ile karşı karşıya kaldıklarını, 4’lü koalisyonun ülkeyi maaşların ödenemediği bir noktada bıraktığını belirterek, Başbakan Ersin Tatar ve ekibinin ortaya koyduğu kararlı duruş sayesinde bu olumsuzluklarla başa çıkılabildiğini kaydetti.

Gardiyanoğlu: Yeni bir sayfa açacağız

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da seçimin startının verildiğini ve ülkede yeni bir sayfa açılacağını belirterek, herkesin bunun bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz mesajı

Öte yandan Başbakan Tatar, güncel konularda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki iddialarının son yıllarda daha da önem kazandığını ve bu hususta KKTC olarak her zaman Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini söyledi.

"Türk makamlarının ifade ettiği gibi, bırakınız bir karış toprağı, Mavi Vatan'da bir karış suyu bile karşı tarafa verme niyetinde olmadığımızı teyit ediyoruz." diyen Tatar, meselenin milli ve sanıldığından daha büyük olduğunu söyledi. Tatar, Türkiye'nin silahlı güçleri ve donanmasıyla Doğu Akdeniz'de kararlılıkla çalışmalarını yürüttüğünü, bunun da KKTC'ye güç verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın ezber bozduğunu ve haritayı değiştirdiğini vurgulayan Tatar, oluşturulan koridorla birlikte Doğu Akdeniz'de daha büyük potansiyel, hak ve çıkara sahip olma noktasına gelindiğini ifade etti.

Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yunanistan'ın Rodos ve birkaç tane küçük ada sahipliğinde Mısır ile anlaşma yapmasını ve kendine göre bir oyun içerisine girmesini biz kabul edemeyiz. Bütün bunlar entrikadır ve Avrupa Birliği'ni (AB) de bu işin içerisine dahil etmek suretiyle Türkiye ve KKTC'nin hak ve çıkarlarına tecavüzdür. Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaklaşık bin 800 kilometrelik sahil şeridiyle en büyük ve en fazla hak sahibi ülke konumundadır. Türkiye'nin KKTC ve Libya ile yapmış olduğu anlaşmayla bu bölgede esas hak sahibi olanın Türkiye ile bizler olduğu ortaya çıkmaktadır."