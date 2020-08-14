Suçun rengi değişebilir

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cenk Bölüm’den para isteyen, alamayınca da tekme atıp Çetinkaya Burcu’ndan düşmesine neden olan iki kişiden Muhammed Kadir Varan ile Sedat Demir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, epilepsi hastası olan Cenk Bölüm’ün önceki gün kalçasından ameliyat olduğu, durumunun henüz net olmadığı belirtildi. Bölüm’ün sağlık durumundaki gelişmelere paralel olarak suçun ağırlığının değişebileceği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Muhammed Kadir Varan ile Sedat Demir’in 1 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Cenk Bölüm’den para istediklerini söyledi. Polis, Çetinkaya Burcu üzerinde yaşanan olayda para alamayan iki zanlının Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından kırık oluşmasına neden olduklarını belirtti.

Polis, Varan’ın 4 Ağustos tarihinde Girne Limanı’nda tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Sedat Demir’in ise Varan’ın ifadesinin ardından tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, epilepsi hastası olan Cenk Bölüm’ün kaldıramayacağı için bir süredir ertelenen ameliyatının önceki gün gerçekleştirildiğini, sağlık durumunun ise henüz netliğe kavuşmadığını açıkladı.

Bölüm’ün sağlık durumundaki gelişmelere paralel olarak suçun ağırlığının değişebileceğini kaydeden polis, zanlılar Muhammed Kadir Varan ve Sedat Demir’in 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.