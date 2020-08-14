Kuzeyde 6, güneyde 14 yeni vaka

Testler sürüyor

Kuzeyde 6, güneyde 14 yeni vaka
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 389, Güney Kıbrıs’ta ise 3 bin 387 test yapıldı. Kuzeyde 6, güneyde 14 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. 
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1389 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, diğer vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.  
Pilli Coronavirüs’le ilgili son rakamları da verdi;
“Toplam test sayısı 90.315,  toplam vaka sayısı 191,  iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 138, tedavisi devam eden vaka sayısı 49, toplam kaybedilen hasta sayısı 4, yoğun bakımda yatan hasta sayısı yok.”
Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saat içerisinde yapılan 3 bin 387 test sonucunda 14 Covid-19 vakası daha tespit edildi. Rum haber kaynakları toplam vaka sayısının bin 305'e ulaştığını duyurdu.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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