Yargıcın karşısına ‘damat’ gibi çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Balıkesir bölgesinde aldatıldığı gerekçesiyle 54 yaşındaki eşini darp edip,

7 kaburgasını kırdıktan sonra o halde bir de tecavüz eden Kadir Polat (41) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Darp ve tecavüz soruşturması kapsamında tutuklu bulunan zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiği, ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair rapor alındığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Balıkesir bölgesinde 5 Ağustos tarihinde saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda zanlının kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini darp ederek, göğüs kafesinin sağ ve sol taraflarında bulunan 7 kaburgasını kırdığını söyledi.

Polis, zanlının eşine cinsel içerikli hakaretler ettiğini, daha sonra yatak odasının kapısını içeriden kilitleyip cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Olayın kendilerine bildirilmesi üzerine harekete geçtiklerini kaydeden polis, darp edilen kadının ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, tedavisinin ardından ifadesinin alındığını söyleyen polis, hastaneye Sosyal Hizmetler görevlisinin de gelmesinin sağlandığını açıkladı.

Polis, S.P.’nin ifadesinde darp edildiğini, tecavüze uğradığını anlattığını belirtti. Polis, S.P.’nin ciddi şekilde darp edildiği için ifadesine imza atamadığını, parmak bastığını ifade etti.

Zanlının evinde tespit edilerek tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyleyen polis, mahkemeye çıkarılarak toplam 7 gün gün süreyle tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, zanlının, S.P.’den ve olay mahallinden DNA örnekleri alındığını, bunların inceleme için Türkiye’ye gönderildiğini ifade etti.

Akli dengesi yerinde

Zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini kaydeden polis, ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair rapor alındığını açıkladı.

Polis, zanlının Türkiye ve KKTC vatandaşı olduğunu, yargılanmaktan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının itham edildiği suçların ciddiyetine değinip, 75 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.