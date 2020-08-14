Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeşil Hat Tüzüğü çiğnenerek AB vatandaşlarının KKTC’ye geçişlerinin engellenmesinin kabul edilebilecek bir durum olmadığını söyledi.

Akıncı, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun ve beraberindekiler görüşmede, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke vatandaşlarının sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs’a geçişlerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın her zaman kendilerine destek olduğunu belirten Tolun, geçişlerle ilgili yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Akıncı: Sorunu aşmaya çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yeşil Hat Tüzüğü çiğnenmek suretiyle AB vatandaşlarının geçişlerinin engellenmesinin kabul edilebilecek bir durum olmadığını belirtti. Bu konuyu gerek AB, gerek BM nezdinde ele almaya devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin Rum Yönetimi liderliğinin yetkilileri ile de konuyu sürekli olarak görüştüklerini ve sorunu aşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ayrıca uzun zamandır kapalı bulunan Lokmacı geçiş noktasının da açılabilmesi için girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Yoğun bir gün geçirdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1 Ağustos’tan itibaren KKTC Strazburg Temsilcisi görevine atanan Ayda Soylu, Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı, Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Thalasemia Derneği, Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Alzeimer Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği yetkililerini kabul etti.

Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte bir araya geldiği sağlık odaklı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile yaptığı görüşmede, görev süresi boyunca yakın bir diyalog ve dayanışma içinde hareket ettiklerini, halkın takdiri ile göreve devam edeceğine olan inancını ifade ederek, yeni dönemde de bunun artarak süreceğini belirtti.