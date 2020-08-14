Tefecilik sona erdi

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, katıldığı televizyon programında gündemin öne çıkan konu başlıklarını değerlendirdi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hakkında bilgi verdi.

Meclis’ten geçen yasalarla finans anlamında tüketiciyi koruyan, iş yapan insanın önünü açan bir ülke konumuna gelindiğini belirten Manavoğlu, yasanın çok komplike bir yasa olduğunu, tefeciliğin artık son bulduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Reform niteliğinde bir yasadır. Mevcut yapı değişiyor. Finansal kiralama, faktoring dediğimiz şirketler fatura karşılığında finansman sağlayacak. Yapıyı Merkez bankası tarafından denetlenen finansman şirketine çeviriyoruz. İnsanlara kağıda imza attırıp para verme dönemi bitiyor. Finans şirketi olmayanlar bu işleri asla yapamayacaklar. Çeki ver, al parayı şeklindeki işlemler yasal olmadığı için bir cezası olacak. Tefecilik yapanlar onda bir fiyata tüketicinin malına el koyabiliyordu, artık olmayacak.”

Manavoğlu, tüketiciyi koruyan diğer bir yasa Tüketici Kredileri Yasası’nın da yakın zamanda geçtiğini kaydetti.

Halkın Partisi’nin siyasete girme amaçlarının sistemdeki yanlışları düzeltmek olduğunu söyleyen Manavoğlu, “Şikayet eden herkes bir bakıyorsunuz aslında statükonun devam etmesini istiyor” dedi.