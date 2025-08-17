İsrail’e iade edilecek

İsrail’de organize suçlarla bağlantısı olan Shaul Perez ve eşi Almog Perez’e silahlı saldırı düzenlediği; birini öldürüp, diğerini ağır yaraladığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve 30 Temmuz’da KKTC’de yakalanan 37 yaşındaki Daniel Yehonatan Zarug Güney Kıbrıs'a teslim edildi. Zarug’un, Birleşmiş Milletler tarafından Kıbrıs Rum makamlarına teslim edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Zarug’un İsrail’e iade edilmesi sürecinin başladığını yazdı.

Ne olmuştu

Kırmızı bültenle aranan Daniel Yehonatan Zarug, 30 Temmuz 2025 tarihinde Girne’de tespit edilmişti. Zanlı, kendisini yakalayan polis ekibine sahte İspanyol pasaportu ibraz etmiş, adının “Andros Garcia” olduğunu söylemişti.

Pasaport PGM Kriminalistik Şube tarafından incelenmiş ve sahte olduğu teyit edilmişti. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, hakkında 2 gün ek tutuklama emri alınan Daniel Yehonatan Zarug’un sahte pasaportla 7 Mayıs 2024’te Metehan Kara Geçiş Kapısı'ndan KKTC’ye giriş yaptığı açıklanmıştı. Daniel Yehonatan Zarug soruşturmanın ardından 2 Ağustos tarihinde süreyle cezaevine gönderilmişti.

İsrail polisi peşindeydi

Daniel Yehonatan Zarug’un 2024 yılı Mart ayında İsrail’de lüks bir apartman dairesinde gerçekleşen silahlı saldırının faili olduğu belirtilmişti. Saldırıda, Almog Perez adlı kadının hayatını kaybettiği, eşi Shaul Perez’in ise yaralandığı ifade edilmişti. İsrail polisinin bir yıldır kırmızı bültenle zanlıyı aradığı açıklanmıştı.

