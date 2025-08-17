Baskılara dayanamadı

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan, Kuzey Kıbrıs ziyareti sonrası gelen eleştiriler üzerine Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Özel Temsilciliği görevinden istifa etti. Khan’ın 16 Ağustos'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a hitaben bir istifa mektubu kaleme aldığı belirtildi. Khan’ın istifası üzerine KKTC’den tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Khan’ın ziyaret sırasında Rum liderliğinin baskı ve tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, bunun Rum zihniyetinin 1963’ten bu yana değişmediğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Tatar, Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumuna çağrı yaparak, Khan’a sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar açıklamasında, daveti üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden Birleşik Krallık Manchester Rusholme Milletvekili Afzal Khan’ın baskılara maruz bırakıldığını söyledi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Bu, ilkel ve tahakkümcü Rum zihniyetinin yeni bir yansımasıdır. Seçilmiş bir milletvekilinin sırf Kıbrıs Türk halkıyla temas kurduğu için Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçiliği görevinden istifaya zorlanması, demokrasiye ve eşitliğe inanan herkes açısından ibretliktir.

Rum liderliği yıllardır gasp ettiği statüsünü kullanarak Kıbrıs Türk halkını dünyadan izole etmeye, sesimizi kısmaya çalışmaktadır. Bugün gelinen noktada, bir milletvekilinin KKTC’yi ziyaret etmesi dahi hedef haline getiriliyorsa, alınması gereken mesaj Rum liderliğinin 1963 zihniyetinin hiç değişmeden devam ettiği olmalıdır. Karşımızdaki zihniyet budur ve Kıbrıs sorununu halkımızın geleceğini Rum’a teslim ederek çözmeyi düşünenler de durumun vahametini hala idrak edememenin acizliği içerisindedirler.”

“Bu baskıcı izolasyon siyaseti, sessiz bir insanlık suçudur”

Kıbrıs Türk halkının bu zihniyetten dolayı 62 yıldır en temel insan haklarından mahrum bırakıldığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Rum liderliğinin haksız ve hukuksuz şekilde sürdürdüğü bu baskıcı izolasyon siyaseti, sessiz bir insanlık suçudur. Uluslararası toplum artık bu gerçeğe gözlerini kapamamalı, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği adaleti ve eşitliği teslim etmelidir.”

“Bu haksızlığa karşı ses yükseltiniz”

Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumuna çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları da kaydetti:

“Bu haksızlığa karşı sesinizi yükseltiniz ve Sayın Afzal Khan’a sahip çıkınız. Afzal Khan’a sahip çıkmak, Rum liderliğinin bu faşizan ve antidemokratik tavrına karşı güçlü bir duruş sergilemek demektir. Bir milletvekilinin Kıbrıs Türk halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı ile görüşme iradesi gösterdiği için baskı ve tehditle görevinden ayrılmaya zorlanması, demokrasiye vurulmuş kara bir lekedir.”

İzolasyon politikasının bir örneği

KKTC Dışişleri Bakanlığı ise yaşananları üzüntüyle karşıladığını açıkladı. Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyon politikasının bir örneği olduğunu ve KKTC’nin egemenliği temelinde yürüttüğü politikanın haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Uluslararası camiaya da iki halk ve eşit egemen iki devlet gerçeği zemininde hareket etmesi çağrısı yapıldı.

