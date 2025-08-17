Güzelyurt’ta  kuralar çekildi

Başbakan Ünal Üstel, 1. Etap Güzelyurt Sosyal Konut Projesi için başvuran vatandaşlara yönelik kura çekim törenine katıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 40 dairenin sahibi belirlendi. Toplam 207 kişinin katıldığı kurada konutların fiyatı 39 bin 900 sterlin olarak belirlendi ve gençlere düşük faizli kredi imkânı sunulacağı açıklandı.

Törende, hükümetin önceliğinin halkın ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Üstel, yasal düzenlemelerin yapıldığını ve projeyi hayata geçirmek için kararlılıkla çalışıldığını söyledi.

Başbakan, sosyal konut projesinin 27 yıl aradan sonra yeniden başlatıldığını belirterek, projeyi ilk kez hayata geçiren üçüncü Cumhurbaşkanı ve dönemin Başbakanı Dr. Derviş Eroğlu’nu saygıyla andı.

Üstel, projelerin yalnızca Güzelyurt ile sınırlı kalmayacağını, yeni etapların devam edeceğini ve diğer bölgelerde de sosyal konut projelerinin başlatılacağını ifade etti. Amaçlarının gençlerin Güzelyurt’tan göç etmesini önlemek olduğunu belirtti.

Projelerin finansmanına ilişkin bilgi veren Üstel, yabancılardan alınan ek vergilerle özel bir fon oluştu-rulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokollerle projelerin desteklendiğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025, 10:27