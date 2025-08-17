Elektrik faturaları kabardı

Ömer KADİROĞLU

Son günlerde etkisini artıran aşırı sıcaklar, vatandaşların günlük yaşamını ve bütçesini doğrudan etkiliyor. Evlerinde klima kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, elektrik faturalarının ciddi şekilde yükselmesinden şikayetçi. Birçok kişi, özellikle yaz aylarında su tüketiminin de arttığını belirtiyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Sıcaklara karşı sürekli klima açmak zorunda kalıyoruz. Zaten yüksek olan elektrik faturalarımız daha da kabardı” dedi.

Ne dediler…?

Bilal Köse

“Aşırı sıcaklardan korunmak maalesef mümkün değil. Tek çözüm klima kullanmaktır. Evimizde klima var ve onu kullanıyoruz. Klimayı açtığımız zamanlar elektrik faturası çok yüksek geliyor. Normalde bin 300 civarı elektrik öderken, ikiye katlandı ve bu ay çok daha fazla kullandığımız için muhtemelen 5 bin civarı olacaktır. Elektrik faturalarını ödemekte zorluk yaşıyoruz. Asgari ücretle çalışan birisiyim ve bu faturalar bizleri etkiliyor. Sıcak havalarda su tüketimimiz de arttı. Gerek kullanım suyu gerekse içme suyu tüketimimiz arttı.”

Yunus Konaç

“Aşırı sıcaklardan pek korunamıyoruz. Özellikle son birkaç gündür çok sıcak günler yaşıyoruz. Çok dikkat etmeliyiz çünkü tehlikeli olabilir. Evde klimamız var ve son birkaç gündür klima çalıştırıyoruz. Elektrik faturası çok yüksek. Güneş paneli kurdurmak için müracaat ettim ancak trafolar zayıf olduğu için reddedildi. Ben ayda 10 bin 500 lira elektrik ödüyorum. Klimayı kullanmak zorundayım çünkü komşumun 20’ye yakın köpeği var ve camlarımızı açamıyoruz. Bu ay tahmin ederim ki 15 binin üzerinde elektrik ödeyeceğim. Diğer yandan hem içme hem de kullanım suyu tüketimimiz de bu sıcaklarda ciddi bir artış gösteriyor.”

Mustafa Sakallı

“Aşırı sıcaklardan iki şekilde korunuyorum: Bir, dışarıda ağaç altında gölgede; bir de evde vantilatörle. Vantilatörle kısmen serinliyoruz. Klima var ancak maddi yönden ağır olduğu için elimden geldiğince az kullanıyorum. İlk defa bu ay klimayı istediğim şekilde kullanıyorum ve geçen ay bin 500 civarı ödediğim fatura bu ay daha fazla olacaktır. Sıcak havalarda su tüketimi de artıyor. Hem kullanım hem de içme suyu tüketimimiz arttı. Günde 3-4 litre su tüketiyorum.”

Ayberk Akat

“Aşırı sıcaklardan korunmak için gölgede kalıyoruz, evden çok fazla çıkmamaya özen gösteriyoruz ve her ne kadar sağlık sorunumuz nedeniyle klimayı kullanmak istemesek de mecburen ara ara kullanıyoruz. Elektrik faturaları klima kullandığımız zaman çok geliyor ve bu da aile bütçemizi sarsıyor. Eşim hamile ve o sıcaktan çok daha fazla etkileniyor. Diğer yandan su tüketimimiz de arttı çünkü aşırı derecede bir sıcak var. Günde 2-3 litre su tüketiyorum.”

Fuat Kahraman

“Aşırı sıcaklardan evde klima kullanarak ve dışarıya fazla çıkmayarak korunmaya çalışıyoruz. Evimde klima var ve kullanıyoruz. Kullandığımız zaman da elektrik faturaları çok fazla geliyor. Bu bizleri ekonomik olarak etkiliyor. Diğer yandan sıcaklar dolayısıyla olmasa da yaz aylarında da kış aylarında da 3-4 litre su vücut ihtiyacı olduğu için tüketiyorum.”

Mehmet Eren Gözeoğlu

“Aşırı sıcaklardan evden çıkmayarak ve klima kullanarak korunuyoruz. Elektrik faturaları klimalar nedeniyle 8 bin TL’den aşağıya gelmiyor ve bu durum bizleri ekonomik olarak etkiliyor. Diğer yandan sıcak hava nedeniyle su tüketimimizde de artış oldu; gerek kullanım suyu gerekse içme suyu tüketimimiz arttı. Günde 3-4 litre su tüketiyorum.”

Çilem Altınören

“Aşırı sıcaklardan evden çıkmayarak ve klima kullanarak korunmaya çalışıyoruz. Klima kullandığımız için elektrik faturaları yükseliyor. Normalde 4-5 bin lira ödediğimiz elektrik faturası, klima nedeniyle daha yüksek gelecektir ve bu da aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Günlük su tüketimim 1-2 litredir.”

Amir İrani

“Aşırı sıcaklardan dışarıya çıkmayarak, arabada klima açarak, ofis ortamında da çalıştığım için yine klima ile korunuyoruz. Normalde bin civarı gelen elektrik faturamız, klima kullandığımız zaman 2 bin–2 bin 500 civarı geliyor. Sıcaklar nedeniyle su tüketimimiz de artmıştır ve günde 3-4 litre su tüketiyorum.”