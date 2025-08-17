Otopark sorunu çözülecek

Girne Belediyesi, kent trafiğini rahatlatacak, otopark sorununa çözüm getirecek ve girişimcilere yeni fırsatlar sunacak bir protokole imza attı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, protokol, Belediye Hizmet Binası’nın bitişiğinde bulunan KTBK Loj-manlarının yerine yenilerinin yapılması ve belediye parseli içinde yer alan alanın Girne Belediyesi’ne devredilmesini kapsıyor.

İlk aşamada batı yönünden gelen araçların Ecevit Caddesi’ne dönüşünü kolaylaştıracak yol genişletme çalışmaları yapılacağı kaydedildi. Bu düzenlemenin, trafiği önemli ölçüde rahatlatmasının beklendiğine işaret edildi.

Çok amaçlı bina ve katlı otopark

Yeni lojmanların askeri makamlara devrinin ardından, bölgeye 2 katlı bodrum otoparkı inşa edilecek. Bu otoparkın caddeye, belediye binasına ve yapımına yakında başlanacak Kültür Merkezi’ne hizmet etmesi planlanıyor.

Otoparkın üzerinde, kentin sosyal yaşamına katkı sağlayacak işletmeler için zemin kat düzenlemesi yapılacak, üst katlarda ise belediye şirketlerine ve özellikle genç ile kadın girişimcilere öncelik verilecek şekilde ofis alanları yer alacak.

Şenkul: “Hem kentimizin hem de ülkemizin geleceği için az konuşup çok çalışmaya devam edeceğiz.”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, projeye katkılarından dolayı KTBK Komutanlığı’na ve gerekli izinleri sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’na teşekkür ederek, “Hem kentimizin hem de ülkemizin geleceği için az konuşup çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.