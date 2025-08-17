Konuş Kağan

Hüseyin ÇİÇEK

Elektrik Kurumu, Güneşköy’de meydana gelen trafo patlamasından bir süre önce sisteme yönelik siber saldırı yapıldığına ilişkin ihbar sonrasında polisin bir kişiyi tutukladığını açıkladı. Gazimağusa mahkemesine çıkarılan 20 yaşındaki Kağan Toysan’ın suçunu sözlü olarak itiraf ettiğini açıklayan polis, bunu neden yaptığı konusunda ifade vermediğini belirtti.

Gazimağusa’da yaşayan Kağan Toysan’ın kendine ait bilgisayarla kurumun network ve bilgisayar sitemine giriş yaptığı, ancak herhangi bir zarar vermeden çıktığı açıklandı. Yaşanan bu olaydan kısa bir süre sonra Güneşköy’deki trafo merkezinde patlama olması ve ülkenin uzun süre elektriksiz kalması kurum yetkililerini bir kez daha sabotaj olasılığına yöneltti. Yapılan açıklamada “sabotaj iddiaları asılsız çıkmadı” denildi.

Mahkemeye çıkarıldı

Gazimağusa’da dün mahkemeye çıkarılan Kağan Toysan isimli genç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bilgisayar ve network sistemine, bilgisayarı üzerinden sızarak giriş yapmakla suçlandı. Herhangi bir zarar vermeden sistemden çıkış yapan Toysan, teknik takip sonucunda Gazimağusa’daki, evinde yakalandı. Polise sözlü olarak suçunu itiraf eden Toysan, herhangi bir ifade vermedi ve polise de konuyla ilgili herhangi bir izahatta bulunmadı. Zanlı dün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Network sistemine sızdı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ali Gencer, zanlının, 31 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bilgisayar ve network sistemine sızdığını açıkladı. Zanlının herhangi bir zarar vermeden çıkış yaptığını anlatan polis, durumun 15 Ağustos’ta polise rapor edildiğini ve zanlının, Gazimağusa’da, ikametgahı içerisinde tespit edildiğini anlattı. Zanlının, dizüstü bilgisayarına, 2 cep telefonu ve 2 USB belleğin yanı sıra internet modemine de emare olarak el konduğunu aktaran polis, sözlü olarak suçunu kabul ettiğini ancak herhangi bir ifade vermediğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıb-Tek açıklama yaptı

Bilişim sistemlerine yönelik yapılan izinsiz erişim girişimiyle ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), söz konusu siber saldırının iç denetim sistemleri tarafından zamanında fark edildiğini, tedbir alındığını ve kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti. Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Kurumumuzun bilişim sistemlerine yönelik yapılan siber saldırının kamuoyuyla paylaşımını ihbar kabul gören Polis Müdürlüğü, yürüttüğü titiz ve etkili soruşturma neticesinde olayın aydınlatılmasını sağlamış ve ilgili şahıs tutuklanmıştır” denildi. Kamuoyunda gündeme gelen sabotaj iddialarına da değinerek, bu şüphelerin doğrulandığını vurgulanan açıklamada, “Kıb-Tek yönetimi olarak, daha önce defalarca kamuoyuyla paylaştığımız sabotaj iddialarının asılsız olmadığı, yürütülen soruşturma sonucunda bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kamuoyuna her zaman doğruyu aktarmaya devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025, 10:23