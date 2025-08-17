Şehitler saygıyla anıldı

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 51. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Zafer Anıtı’nda başlayan törende protokol üyeleri anıta çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. İsmet İnönü Bulvarı’ndaki ikinci törende Cumhurbaşkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Gazimağusa Belediye Başkanı halkın bayramını kutladı. 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Hacı Ömer Şağban, Gazimağusa’nın ikinci harekatla özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlatarak 51. kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Selvanur Bahçeci “Mağusa’nın Zafer Günü” şiirini okudu.

Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, geçmiş acılardan kinle bahsetmenin Türklerin karakteri olmadığını vurgulayarak şehitleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemenlik ve devletten vazgeçmenin mümkün olmadığını belirterek, Anavatan Türkiye ile yürütülen siyasetin bu çerçevede sürdüğünü ifade etti.

Kutlamalar halk dansları, mini konser ve resmi geçitle sona erdi.

Yaşanan acılar anlatıldı

Serdarlı’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende ise Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Serdarlı Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım konuşma yaptı. Öztürkler, 1974’te çocukların, kadınların ve yaşlıların katledildiği bölgelerdeki acıları anlattı, KKTC’nin bağımsız varlığının önemine vurgu yaptı. Rum tarafının saldırgan söylemlerine tepki gösteren Öztürkler, barışın ancak iki eşit halkın yan yana yaşamasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Kasım ise birlik ve beraberlik mesajı vererek gazilere minnet ve şehitlere saygı sundu. Tören halk dansları ve geçitle sona erdi.

