7 bin 680 TL ödeyecek

Erenköy - Yeşilköy Anayolu’nda traktöre bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen sürücü, polis tarafından tespit edilerek 7 bin 680 TL para cezasına çarptırıldı. Hayvana eziyet nedeniyle Veteriner Dairesi de bilgilendirildi, soruşturma devam ediyor. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Erenköy - Yeşilköy Anayolu Kuzey Sahil Yolu üzerinde, kullanımındaki traktöre köpeği bağlayıp çeken bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine polis harekete geçti.

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ziyamet Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye, işlediği suçlardan dolayı toplam 7 bin 680 TL sabit para cezası kesildi.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında hayvana eziyet edilmesi nedeniyle Veteriner Dairesi’nin de bilgilendirildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

