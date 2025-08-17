‘Ekim’den sonra  her şey değişecek’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Dipkarpaz’da bölge halkıyla bir araya gelerek Ekim ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Etkinlikte Erhürman’a, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, İskele Örgüt Başkanı Hüseyin Öztörel, MYK üyeleri ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Erhürman, konuşmasında seçim sonrası dönemde cumhurbaşkanlığının işleyişine dair planlarını paylaşarak,, “Ekimden sonraki cumhurbaşkanı, “Elektrikte, turizmde, sağlıkta, eğitimde benim yetkim yoktur” diyecek bir cumhurbaşkanı olmayacak. Ekimden sonra bu halkın derdiyle dertlenen, içeride de dışarıda da bu halk için ekipleriyle birlikte çalışan bir cumhurbaşkanı olacak. “O bizdendi, bizden değildi” diye bakmayacak. Bu ülkede liyakat sahibi, yetişmiş tüm insanlardan yararlanarak çalışacak” dedi.

Bu ülkede cumhurbaşkanlığının, dışarıya açılan en önemli pencere olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Sonuna kadar olanakları kullanacaktır. Biz bu memleketi çocuklarımıza açık hava hapishanesi olarak bırakamayız. İnsan onuruna yaraşır bir memleket olarak bırakmalıyız” dedi. “Biz artık sağcısı, solcusu; bütün bunları geride bırakıyoruz. Hep birlikte yürüyeceğiz ve hep birlikte kazanmak zorundayız. Kazandıktan sonra hep birlikte yöneteceğiz” diyen Erhürman, Ekim ayından sonra her şeyin farklı olacağını belirtti.

Erhürman, Türkiye kökenli vatandaşlar ile Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) kimliği taşıyan vatandaşlar arasında oluşan farklılıklara dikkat çekerek, karma evliliklerden doğan çocukların AB pasaportu almasının dahi gündeme getirilmediğini belirtti. İnsan hakları çerçevesinde tüm bu konuların müzakere masasında ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yeni dönemde cumhurbaşkanlığı anlayışı değişecek

