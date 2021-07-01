Aşırı sıcaklar can aldı

Kanada, Pasifik'in kuzeybatı kıyılarını etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle tarihindeki en yüksek sıcaklıkları görmeye devam ediyor. Önceki gün termometrelerin neredeyse 50 dereceyi gösterdiği ülkede, 130'u aşkın kişi sıcaklık nedeniyle yaşamını yitirdi. Yerel yönetimler, yazları ılıman geçtiği için daha önce klimaların kullanılmadığı bazı kentlerde, halkın serinlemesi için geçici havuzlar ve çeşmeler kurdu. Kanada'da üst üste rekor kıran eşi görülmemiş bir sıcak hava dalgası nedeniyle 100’ü aşkın insan yaşamını yitirdi. Vancouver polisi, geçen Cuma gününden bu yana 130'dan fazla ani ölüme müdahale ettiğini duyurdu. Söz konusu ölümlerin 65’i Vancouver’da, 34’ü Burnaby banliyösünde, 38’i ise Surrey’de gerçekleşti. Yetkililer, sıcaklık nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun yaşlı olduğunu ve altta yatan sağlık sorunları bulunduğunu söyledi. Bununla birlikte, British Columbia eyaletine bağlı Lytton köyünde dün termometreler 49,5 dereceyi gösterdi. Böylelikle ülke üst üste üçüncü gün şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığını kaydetti. Sıcak hava dalgası, kuzeybatı ABD ve Kanada üzerinde uçan bir yüksek basınç kubbesinden kaynaklanıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olaylarının sıklığını artırmasının beklendiğini söylüyor.