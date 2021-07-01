Olacak o kadar

Suna ERDEN

Teknecik Elektrik Santralinde 8 jeneratörden 5 tanesinin arızalı olması ve faal durumdaki 3 jeneratörün artan sıcaklar karşısında yetersiz kalması nedeniyle Rum Elektrik Kurumu AİK’ten elektrik alındığı öğrenildi. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı güneyden elektrik alımının bir hafta önce başladığını söyledi.

“Talebi karşılayamadığımız için güneyden günde 20 megavat enerji alıyoruz” diyen Arıklı, ayrıca planlı elektrik kesintisine gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Arıklı, jeneratörlerin tamiri konusunda ilgili firma ile temasa geçildiğini kaydetti.

Bakan Arıklı, ayrıca en pahalı üretim şekli olan termik santralinin de devreye girdiğini ifade etti.

Güneyden alınan elektrik için ödeme yapılmayacağını dile getiren Bakan Arıklı, “Aldığımız kadar elektrik üretip güneye iade edeceğiz. Güney ile kuzey arasında elektrik alışverişinde hiçbir zaman ücret ödenmez. Mahsuplaşma olur” dedi.

Bakan Arıklı, hava sıcaklarının son günlerde yükseldiğini, elektrik tüketiminin arttığını belirterek, “Talebi karşılayamadığımız için güneyden enerji aldık. Ayrıca planlı elektrik kesintisine gittik. Yaz aylarında planlı kesinti her zaman yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Bakan Arıklı, ayrıca üretim yapmak için termik santrallerinden birinin devreye sokulduğunu ifade etti.

Bakan Arıklı, “Buhar tribünü olarak adlandırdığımız bu santral devreye girdi. Ancak üretimi çok pahalıya mal ediyoruz” dedi.

İhale peşkeş çekildi

Bakan Arıklı, artan talebin neden karşılanamadığını da açıkladı. Ülkede enerji üreten 8 jeneratörden 3’ünün tamamen, 2’sinin ise kısmen arızalı olduğunu ifade eden Arıklı, bu nedenle üretimde aksaklık yaşandığını dile getirdi.

Bakan Arıklı şöyle devam etti:

Jeneratörler alınmış ancak bozulduğu zaman üretici firma yerine ihaleye çıkılmış ve birilerinin cebi dolsun diye ihale peşkeş çekilmiş. İhaleyi alan firma da orijinal parça getirmek yerine sahte aksamları jeneratörlere taktırmış. Bu nedenle jeneratörler bozulmuş. Biz aylar önce üretici firmadan bakım hizmeti almak için girişimde bulunmuştuk. Üretici firma talebimizi kabul etmişti ancak bu plan bürokrasiye takılmıştı. Bu konuda 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle güzel bir gelişme oldu. Bakanlar Kurulu, üretici firmadan bakım hizmeti alınmasını öngören anlaşmaya onay verdi. Üretici firma yüzde 41 indirimle gelip jeneratörleri onaracak.

Bakan Arıklı, elektrikle ilgili yaşanan üretim sorununun Türkiye ile enterkonnekte sisteme geçildiği zaman tarihe karışacağını söyledi.