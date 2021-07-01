‘Güzel işler olacak’

Girne Belediyesi’nin “Genç Düşün Yaşama İvme Kat” sloganıyla, kent ve ülke genelindeki 15-21 yaş arası gençlerden oluşacak Gençlik Platformu dün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Açıklamaya göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, kuruluşu açıklanan Gençlik Platformu’nun tanıtımı Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yer aldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Meclis üyeleri, Müdür Muavini Naile Soyel, Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu ve Gençlik Platformu temsilcisi gençlerin katıldığı basın toplantısında, Girne Belediyesi Gençlik Platformu’nun hedefi, çalışmaları ve Gençlik Platformu manifestosu hakkında da bilgi verildi.

Basın toplantısında temmuz –ağustos aylarında yoğun programla başlayacak Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri programı da basına aktarıldı.

Gençlik Platformu’yla, gençlerin sivil toplum çalışmaları, online ve yüz yüze eğitimler, fikir toplantıları, atölyeler ve gezilere katılarak, genç dinamik bir kent vizyonuyla kent yaşamına ivme kazandırmaları amaçlanıyor.

Ayrıca üye ve gönüllülerin gelişimi için insan hak ve özgürlükleri, çevre, kültür, sanat, eğitim, bilişim teknoloji, spor ve gençlik politikaları gibi konularda programlarla gençlerin geleceğe hazırlanmaları da hedefleniyor.

Güngördü: Gençler ülkeyi yönetecek

Nidai Güngördü basın toplantısında yaptığı konuşmada Çocuk Meclisi’nin ardından Gençlik Platformu’nu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bugünün çocuklarının yarının büyükleri, bugünün gençlerinin ise kısa bir süre sonra ülke yönetimini devralacak yetişkinleri olduğuna vurgu yaptı.

Güngördü platformun hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu ve belediye bünyesinde ortak akılla inanan gençlerle birlikte hayata geçecek projelerle güzel işlere imza atılacağına inanç belirtti.

Kadıoğlu, manifestoyu okudu

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu da pandemi öncesinde gençlik kurultayı yapma düşüncesinin ardından, Girne Belediyesi Gençlik Platformunu oluşturduklarını belirterek, pandemi nedeniyle okuldan, sosyal yaşamdan uzak kalan gençleri, pandemiye uygun koşularda bir araya getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Misli Kadıoğlu, daha sonra Girne Belediyesi Gençlik Platformunun manifestosunu okudu.

Ötün: Gençlere saygı gösterildi…

Girne Belediyesi Gençlik Platformu Temsilcisi Hazal Say Ötün de, gençlere saygı gösteren, gençlerin sesine kulak vererek, kendi fikirlerini ortaya koyacakları böyle önemli bir fırsat yaratan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Karanfiller: Sesimiz duyulacak

Girne Belediyesi Gençlik Platformu Temsilcisi Özer Karanfiller de, gençlerin seslerini duyurmalarını sağlayacak bir platform yaratan Girne Belediyesine teşekkürlerini sunarak, gençlik platformunun yaz döneminde hayata geçireceği aktiviteler hakkında bilgi verdi.

Karanfiller, Girne Belediyesinin, temmuz ve ağustos ayı boyunca devam edecek Çocuk ve Gençlik Atölyeleri Programı hakkında da bilgi verdi.

Kervansaray şenlenecek

Öte yandan Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Atölyeleri programı bugün ve yarın Kervansaray Halk Plajı’nda yer alacak plaj oyunları etkinliğiyle başlayacak.