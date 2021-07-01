Teşkilat 57 yaşında

Polis Teşkilatı’nın 57’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü etkinlikleri sürüyor. PGM yetkilileri tarafından dün saat 09.30’da önce Atatürk Anıtı’na, ardından Dr. Fazıl Küçük Anıtı Mezarı'na, saat 10.30’da da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrine çelenk konuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Teşkilatı’nın 57. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre devletin en önemli kurumlarından olan Polis Teşkilatı’nın bugünlere gelmesinde önemli hizmetlerde bulunan herkese teşekkür ederek hayatta olmayanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağrından çok başarılı polisler çıktığını vurguladı.

Tatar, Polis Teşkilatı’nın günün koşullarına uygun teknolojik ve fiziksel yatırımlarının yerine getirilmesi ile teşkilatın başarılarının artarak süreceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, polisin ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli bütçenin ayrılmasının bir gereklilik olduğunu belirtti.

“İyi polis kavramı çok önemli”

“İyi polis” kavramına vurgu yaptığı konuşmasında, polis teşkilatının liyakat esasıyla yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyete dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tarafsız, objektif, hak edenin terfi aldığı, moral ve motivasyonu yüksek, liyakat kavramının geçerli olduğu bir Polis Teşkilatı’nın ne denli önemli olduğunu söyledi.

Polis Teşkilatı’nda karakter sahibi, vatanını seven, cesareti ve özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi polislerin yer almasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, böylesi polislerin teşkilat içerisinde yer almasının Polis Teşkilatı ve KKTC’nin geleceği açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de stratejik konumda bir ada olması hasebiyle uyuşturucu ticaretinden mültecilere kadar birçok konuda polise görevler düştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, güvenlik güçleri ile iş birliği halinde, polisin bu tür konularda başarılı bir şekilde görevini yerine getirmesiyle KKTC’nin çok daha güçlü olacağına inanç belirtti.

Soyalan: Verilen destek çok önemli

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da yaptığı konuşmada, polisin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli teknolojik gelişmeleri takip etmesinin önemine değinerek, bu konuda Cumhurbaşkanı, Hükümet, ve Türkiye’nin desteğinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Soyalan, polis teşkilatının dün olduğu gibi bugün de halkın huzuru için var olmaya devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Polis Teşkilatı’nın 57. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bu akşam düzenlenecek resepsiyona davet etti.

Sennaroğlu: Güvenliğin teminatı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Polis Teşkilatı’nın 57.kuruluş yıldönümü ve Polis Günü nedeniyle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, heyette, Polis Genel Müdür İkinci yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu, Lefkoşa Polis Müdürü Kadir Çete, Özel Kalem Müdürü Cem Ozan’ın yanı sıra polisin hizmet verdiği birimleri temsilen birer memur da yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu konuşmasında, Polis Teşkilatı’nın 57.kuruluş yıldönümü ve Polis Günü’nü kutlayarak polisin ülkedeki asayiş ve güvenliğin teminatı olduğunu söyledi.

Sennaroğlu, polisin mesai mevhumu gözetmeden 24 saat özveri ile görev başında olduğuna dikkat çekerek halkın bunun bilincinde olarak müteşekkir olduğunu belirtti.

Soyalan, Saner’e polis eksikliğini aktardı

Başbakan Ersan Saner, Polis Teşkilatının 57’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve teşkilatın çeşitli kademelerinde yer alan polisleri kabul etti.

Soyalan kabuldeki konuşmasında Araç, gereç ve personel yönünden eksikliklerin tamamlanmasıyla daha da iyi hizmet verebileceklerini anlatan Soyalan, şu anda personel ve araç sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Emekli olma noktasında 714 personel bulunduğunu, 485 polise ihtiyaç olduğunu anlatan Soyalan, araçların da miadını doldurduğunu kaydetti.

Başbakan Ersan Saner de, teşkilatın yıl dönümünü yürekten kutladığını dile getirerek, polisin ülkedeki asayişi sağlama adına ciddi görevler üstlendiğini vurguladı.

Saner konuşmasında, araç, gereç ve personel eksikliği konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını da dile getirdi.

Başbakan Saner, pandemide ve özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde polis teşkilatının öneminin yeniden ortaya çıktığını da belirtti.

Sadıkoğlu’ndan Karagil’e ziyaret

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Polis Örgütünün 57. kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü nedeniyle İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’i ziyaret etti.

İskele Belediye Meclisi’nin aldığı bir kararı açıklayan Başkan Sadıkoğlu, bir ay gibi kısa bir sürede yeni bir araç alarak polis teşkilatına teslim edeceklerini söyledi.

İskele Polis Müdürlüğü’ndeki polisler ve tüm polislerin, ülkedeki huzur, asayiş ve güveni sağladıkları için İskele ilçesi adına teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, “Güven ve huzuru sizlerin sayesinde yaşıyoruz. Bu yalnızca bizim fark ettiğimiz bir durum değil. Bölgemize dışarıdan da gelen kişilerin takdirini alan bir durum. Bu da polisimizin üstün gayretleri sayesinde yaşanıyor. Polis Örgütünün 57. kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü dolayısıyla bugün bir kez daha sizlere söylemek istedik” dedi.

İskele Polis Müdürü Gökay Karagil de konuşmasında, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, İskele Belediyesi’nin, İskele Polis Müdürlüğü’ne yapacağı araç teslimi ve örgütü ile ilgili düşünceleri için İskele Polis Müdürü ve tüm polis örgütü adına teşekkür etti.

Kimler mesaj yayınladı?

Polis Teşkilatı’nın 57. kuruluş yıldönümü nedeniyle; UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner,

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu birer mesaj yayınladı.