15 gün süre verdi

Arzu KÖPRÜLÜ

Başbakan Ersan Saner, 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında değişik sektörlere yapılacak 90 milyon TL’lik katkının 15 gün içerisinde kullanıma açılacağını belirtti.

Saner, temmuz ayı itibariyle KKTC’nin yüzde 70’inin aşılanmış olacağını, yüksek öğrenimin eylül ayında yüz yüze eğitime başlayabileceğini açıkladı.

Başbakan Ersan Saner dün Başbakanlık’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında teşvikler ve yapılacak ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Başbakan Saner, Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkeyi de derinden etkilediğini belirterek, salgını en iyi şekilde atlatabilmek için hükümet olarak bir dizi karar alıp birçok projeyi uygulamaya koyduklarını söyledi.

KKTC’nin dünyada Kovid-19 salgınını en rahat geçiren ülkelerin başında geldiğini ifade eden Saner, gerek hastalığa yakalanan gerek bu hastalıktan yaşamını yitiren insan sayısına bakıldığında dünyadaki ilk on ülke arasında olduğunu vurguladı.

Saner, sağlıkta elde edilen başarıyı, hazırlanan plan ve programlarla ekonomik anlamda da daha iyi konuma taşıyacak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Ülkenin lokomotif sektörü olarak nitelenen turizm ve yüksek öğrenimle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Saner, 23 Aralık’ta ilk TC ziyaretini gerçekleştirdiğinde, Covid-19’un etkilerinden kurtulmak için hedeflerinin 500 bin doz aşı olduğunu bugün bu hedefi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Saner, temmuz ayı sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 70’inin aşılanmış olacağını söyleyerek, eğitim ve turizm sektöründe çalışanların tümünün 25 Haziran itibariyle aşılandığını belirtti.

90 milyon TL hibe

Saner, KKTC ile TC arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak 90 milyon TL’lik katkının sektörlere göre dağılımını da şöyle açıkladı;

Toplam 6 bin 949 çiftçi, arıcı ve balıkçıya 10 milyon TL, elektrik bağlantısı altyapısı için 3 bin gerçek ve tüzel kişiye 5 milyon TL, salgından etkilenen 8 bin 700 esnaf ve zanaatkara başvuruyla 15 milyon TL, sanayicilere kalite belgesi, fuar, pazarlama ve navlun için 3 milyon TL, turizm salgın desteği olarak 95 küçük otel, 550 restoran, 162 acente ve 43 rehbere 15 milyon TL hibe verilecek.

Saner, bunların yanı sıra, zor durumdaki yaklaşık 4 bin kişiye 6 milyon TL, Geçitkale itfaiye ve karakol binası ile engelsiz yaşam evi yapımı projeleri ve sivil toplum kuruluşlarına ödemeler ve projeler için de 60 milyon TL ayrıldığını ifade ederek KKTC ODTÜ, İTÜ ve Ankara Sosyal Bilimler üniversitesi için de toplam 30 milyon TL katkı yapılacağını söyledi.

Başbakan Saner, hibe katkıları ve ihaleler için gerekli açıklamanın 15 gün içinde yapılacağını belirterek, finansman desteği sağlanmasına katkı yapanlara teşekkür etti.