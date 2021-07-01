Niyeti bozdu

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de komşusu Z.K’ye (K-38) cinsel tacizde bulunan Abdo Karabulut şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının komşusuna misafir olarak gittiği, Z.K. isimli kadına zorla sarıldığı ve boynundan öptüğü belirtildi.

Çevre güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının cinsel tacizde bulunduğu anların tespit edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, taciz olayının 29 Haziran 2021 tarihinde saat 13.30 sıralarında Alayköy'de meydana geldiğini söyledi.

Polis, komşusu Z.K. isimli kadının evine misafirliğe giden zanlının, evin üst katındaki çardakta "Seni seviyorum" dedikten sonra, müsaadesi olmaksızın elleri ile vücuduna sarılarak sıktığını ve boğazından öptüğünü açıkladı.

Polis, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan incelemede zanlı Abdo Karabulut'un, Z. K.'ye cinsel tacizde bulunduğu görüntünün tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Abdo Karabulut’un tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Zanlının KKTC' de çalışma izinli olduğunu ancak izninin iptal edileceğinin öğrenildiğini kaydeden polis, serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğunu söyledi.

Polis, bu bağlamda zanlının 3 ayı geçmeyen süre ile cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, 3 ay yerine zanlının 14 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.