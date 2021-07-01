Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur ve Nazım Topcan’ı kabul etti.

Açıklamaya göre; Öznur ve Topcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, 1878’den 1974’e, Kıbrıs’taki cezaevlerinin durumunu, “çalkantılı” politik yılları, mahkûmlara ilişkin düzenlemeler ve kuralları, disiplin, af, firar, idam ve intihar gibi konuları ve mahkumların tahliye sonrası yaşantılarını anlatan, Dr. Servet Sami Dedeçay’ın, ölümünden önce hazırladığı “Kıbrıs İnfaz Sisteminin Sosyo-Politik Yapısı ve Cezaevlerinin Görevi” adlı iki ciltlik eseri takdim etti.

Kitabın Kıbrıs Türk tarihi için önemli bir kaynak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Servet Sami Dedeçay’ın ölmeden önce kitabın yayımlanmasını vasiyet ettiği Nazım Topcan’ı bu görevi yerine getirmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, genç kuşakların, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda ne denli çetin mücadelelerle var olduğunun, Dr. Servet Sami Dedeçay’ın iki ciltlik bu eseri vasıtası ile öğrenileceğine inanç belirtti.

İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde, kurum ve kuruluşları ile Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda var olabilme adına gösterdiği mücadelenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Servet Sami Dedeçay ve kardeşi Ahmed Sami Topcan’ın topluma verdiği hizmetlerin unutulmayacağını kaydederek her iki müstesna ismi yad etti.

Nazım Topcan da yaptığı konuşmada, halası olan Dr. Servet Sami Dedeçay’ın, bu eserin yayımlanmasını ölmeden önce kendisine vasiyet ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Kıbrıs İnfaz Sisteminin Sosyo-Politik Yapısı ve Cezaevlerinin Görevi” adlı iki ciltlik eseri takdime etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Topcan, Dr. Servet Sami Dedeçay’ın, modern Kıbrıs Türk kadına örnek olmuş bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak Dedeçay’ın çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.