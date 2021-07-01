"İddialar asılsız"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Teknecik Elektrik Santralinde kalitesiz akaryakıt kullanıldığına dair iddiaları yalanladı.

Büyükyılmaz, “Uluslararası akredite SGS (Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.) firmasının Mersin laboratuvarında yapılan analizlerde tüm parametrelerin test sonuçları teknik şartnamede tanımlanan limit değerler dahilinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle kalitesiz akaryakıt kullanıldığı iddiaları asılsızdır” dedi.

Büyükyılmaz, şu anda Buhar Santrali bacası dahil tüm bacalardan çıkan dumanın renginin rutin çalışma standart rengine döndüğünü de belirtti.

Büyükyılmaz, EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç’ın Teknecik Elektrik Santralinden kirli dumanların yükseldiğine ve bunun da kalitesiz akaryakıt kullanımından kaynaklandığına yönelik iddialarını yalanladı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükyılmaz, her gelen parti yakıta ait numunelerin standartlara uygun olarak, numune almaya yetkili bağımsız gözlemci firma tarafından ve Teknecik personelinden oluşan ekibin gözetiminde alındığını belirterek, bu numunelerin uluslararası akredite laboratuvara analiz için gönderildiğini kaydetti.

Bu uygulamanın yakıt alımında uygulanan rutin uygulama olup uluslararası standartlar dahilinde olduğunu vurguladı.

Büyükyılmaz, “Uluslararası akredite SGS (Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.) firmasının Mersin laboratuvarında yapılan analizlerde tüm parametrelerin test sonuçları teknik şartnamede tanımlanan limit değerler dahilinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle kalitesiz akaryakıt kullanıldığı iddiaları asılsızdır” dedi.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Teknecik Elektrik Santralinden kirli dumanların yükseldiğini ve bunun da kalitesiz akaryakıt kullanımından kaynaklandığını iddia etmişti.