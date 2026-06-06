Ateşkese uymuyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen son bir haftada Lübnan'ın güneyine 650'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, bu saldırılarda 125'ten fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde son bir haftada 650'den fazla noktanın vurulduğu bu hedeflerin de Hizbullah'a ait olduğu iddia edildi.

Açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle düzenlenen saldırılarda 125'ten fazla kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.



Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026, 01:33