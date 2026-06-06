Karadağ’dan mesaj verdi

Karadağ’ı ziyaret eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne katılabilmek için yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Güney Kıbrıs'ın AB Konseyi'nin altı aylık dönem başkanlığına hazırlıklarının geçen yıl Nisan ayında Karadağ'ı ziyaret etmesiyle başladığını belirten Hristodulidis, bu bağlamda "Uzun yıllar sonra başkanlığımız sırasında önemli bir ilerleme kaydettiğimiz için mutluyum" dedi.

Hristodulidis şöyle konuştu:

“Kıbrıs başkanlığı döneminde, özellikle Batı Balkan ülkelerinde, katılım sürecinde gördüğümüz önemli ilerleme olumlu bir mesaj veriyor. Birkaç yıl sonra Kıbrıs başkanlığının, özellikle Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna olmak üzere aday ülkelerin üyelik sürecine önemli bir ivme kazandırmış olmasından gerçekten memnuniyet duyuyorum. Aday ülkelere mesaj açık: Yükümlülüklerini yerine getirdiklerinde AB yanıt vermeye hazır. Bu mesajı, aday ülke olmaya devam eden Türkiye'ye de gönderiyoruz. Kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde, AB ve Kıbrıs Cumhuriyeti yanıt vermeye hazır. Batı Balkanlar Avrupa'ya aittir ve bu bağlamda, Kıbrıs başkanlığının, aday devletlerin eylemlerinin devamı niteliğindeki eylemleriyle çok önemli sonuçlar elde etmesinden özellikle memnuniyet duyuyorum.”

Hristodulidis, Türkiye'nin 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik için ilk başvurusundan bu yana geçen yaklaşık yetmiş yıl boyunca AB'nin Türkiye'nin adaylığıyla ilgili olarak "hatalı ve adaletsiz kararlar" aldığını söyledi.

