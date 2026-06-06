Sağlığına kavuştu

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde istemsiz el, kol, baş ve boyun hareketleri nedeniyle yaşam kalitesi ciddi şekilde bozulan 64 yaşındaki kadın hastaya beyin pili ameliyatı yapıldığını belirterek, ameliyat ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Dinçyürek Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen beyin pili ameliyatını yerinde inceledi, açıklamalarda bulundu.

Hastanın günlük yaşam aktivitelerini; su içemeyecek, yemek yiyemeyecek düzeyde yerine getiremediğini aktaran Dinçyürek, uygulanan ilaç tedavilerinden de sonuç alınamadığını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, ameliyat sırasında yapılan testlerle anında sonuç alınabildiğine işaret ederek, ameliyat öncesinde eline aldığı bir bardak suyu ağzına götüremeyen hastanın, operasyon sırasında yapılan teknolojik müdahaleler sayesinde su içebildiğini, istemsiz hareketlerinden kurtularak kollarını kontrol edebildiği anlattı.

Dinçyürek, ayrıca, farklı tanılarla bugüne kadar 25’in üzerinde hastaya başarıyla beyin pili ve nöromodülasyon operasyonu yapıldığını belirtti.

Esansiyel Tremor en sık görülen hareket bozukluklarından biri

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tanju Uçar da ameliyat edilen hastanın esansiyel tremor hastası olduğunu ve ilaç tedavisine yanıt vermemesi nedeniyle ameliyat edildiğini belirtti.

Halk arasında “Titreme hastalığı” olarak bilinen esansiyel tremorun nörolojik hastalıklar arasında en sık görülen hareket bozukluklarından biri olduğunu söyleyen Uçar, hastalığın iki temel tedavi yöntemi bulunduğunu aktardı.

İlaç tedavisinin uygulanabildiğini ancak kalıcı ve kesin tedavinin beyin pili uygulamaları olduğuna dikkat çeken Uçar, beyin pili ameliyatlarının en başarılı sonuç verdiği hastalıkların başında esansiyel tremorun geldiğini vurguladı.

Uçar, “Bugün dünya üzerinde en sık görülen hareket bozukluğu olan esansiyel tremorun tedavisini başarıyla gerçekleştirdik” dedi.

Hareket bozuklukları cerrahisi açısından bir dönüm noktası

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya ise KKTC nöromodülasyon ekibiyle yaklaşık iki yıldır yaptıkları beyin pili ameliyatlarını başarıyla uyguladıklarını söyledi.

Gerçekleştirilen operasyonun bir ilk olduğuna dikkat çeken Ozankaya, “Halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen esansiyel tremor tanılı hastamızda bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu yalnızca bir tedavi değil, aynı zamanda KKTC’de hareket bozuklukları cerrahisi açısından bir dönüm noktasıdır. Son iki yılda geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından son derece önemli bir gelişmedir” dedi.

Bu başarının hem ekip hem de sağlık sistemi adına gurur verici olduğunu vurgulayan Ozankaya, amaçlarının hastaların yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade etti.