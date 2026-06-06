Yıllık 37,28

İstatistik Kurumu, Mayıs 2026 dönemine ilişkin hayat pahalılığı oranını yüzde 2,06 olarak açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporuna göre enflasyon, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,33, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 37,28 artış gösterdi. Ana harcama gruplarına bakıldığında, bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9,72 ile haberleşme grubunda kaydedildi. Bu grubu; yüzde 4,13 ile lokanta ve oteller, yüzde 3,67 ile eğitim, yüzde 3,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,16 ile sağlık, yüzde 1,73 ile ulaştırma, yüzde 1,59 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve yüzde 1,55 ile giyim ve ayakkabı izledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,10, eğlence ve kültürde yüzde 0,78, mobilya ve ev bakım hizmetlerinde yüzde 0,64, alkollü içecekler ve tütünde ise yüzde 0,31 oranında artış gerçekleşti. Endekste kapsanan 456 madde çeşidinden 79’unun ortalama fiyatlarında düşüş, geri kalanında ise artış kaydedildi. En yüksek fiyat artışı yüzde 100 ile Devlet Tiyatrosu biletinde gerçekleşirken, bunu yüzde 62,30 ile ıspanak ve yüzde 39,56 ile bullez izledi. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 57,89 ile dolmalık biber, yüzde 53,49 ile çarliston biber ve yüzde 49,41 ile salatalıkta görüldü.



Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026, 01:32