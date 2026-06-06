Cumhurbaşkanlığı’nda, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın katılımıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla “Harekete Geç” sloganıyla düzenlenen poster boyama etkinliğine Lefkoşa ilçesindeki çeşitli okullardan öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan’ın çocuklara çevre ve iklim değişikliği konusunda bilgi verdiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Nilden Bektaş Erhürman öğrencilerle birlikte 8 metre uzunluğundaki posteri boyadı.

Posterde “Geleceğimiz sizin ellerinizde”, “1 milyar çocuk son derece yüksek risk altında”, “İklim değişiyor, gelecek değişiyor”, “Daha yaşanabilir bir dünya mümkün” ve “Çocuklar için harekete geç” mesajları yer aldı.

Etkinlikte konuşan Nilden Bektaş Erhürman, Dünya Çevre Günü’nü kutlamak için en uygun konukların çocuklar olduğunu düşündüklerini belirterek, etkinliğe katılan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Çocuklara temiz ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak istediklerini ifade eden Erhürman, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Hayvanları, doğayı ve ağaçları seven, geri dönüşümün önemini bilen nesiller yetiştirilmesini hedeflediklerini belirten Erhürman, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün kutlanmayı hak eden anlamlı bir gün olduğunu kaydeden Erhürman, Kıbrıs’ın havası, doğası, suyu ve toprağının büyük bir değer taşıdığını belirterek, bu değerlerin korunması gerektiğini vurguladı.