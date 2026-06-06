Refah artacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Malatya’da “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız” konulu konferansta konuştu. Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz hattı projesine de değinen Öztürkler, hattın 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ve projenin enerji güvenliği ile refahı artıracağını söyledi.

Öztürkler, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların kopmaz olduğunu vurguladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre konferansa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nüsret Akpolat, KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen ve Türkiye Gençlik ve Eğitim Federasyonu Başkanı Ahmet Bayduz ile davetliler katıldı.

Konuşmasında 1974 Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkının varoluşunda dönüm noktası olduğunu belirten Öztürkler, Türkiye’nin KKTC’ye yönelik yatırımlarına dikkat çekti; Ercan Havalimanı, yeni hastaneler ve altyapı projelerinin bu vizyonun somut örnekleri olduğunu ifade etti.

Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz hattı projesine de değinen Öztürkler, hattın 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ve projenin enerji güvenliği ile refahı artıracağını söyledi.

“Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC demektir” diyen Öztürkler, iki ülke arasındaki tarihi ve manevi bağların sarsılmaz olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine ve bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Türk askerinin varlığı vazgeçilmez

Ayrı bir açıklamasında Türk askerinin varlığının vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Öztürkler, Türkiye’nin garantörlüğünün önemine dikkat çekti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma politikalarını eleştiren Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki en güçlü caydırıcı unsur olduğunu ifade etti.

Öztürkler ayrıca, Türk F-16 uçaklarının adaya gelmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bunun Türkiye’nin KKTC’ye verdiği desteğin göstergesi olduğunu söyledi.

KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki konumlarının güçlendirilmesi yönündeki hedeflerini de dile getirdi.