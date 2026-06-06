İlk fidanlar dikildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), sürdürülebilir kırsal kalkınma vizyonu kapsamında Haspolat Endüstri Ormanı Projesi’ni hayata geçiriyor. Projenin ilk fidanları, Dünya Çevre Günü kapsamında dün düzenlenen etkinlikle toprakla buluşturuldu. LTB, proje sayesinde Haspolat’ın çevre dostu kalkınma anlayışının somut bir örneği olarak ülke genelinde öncü bir model haline gelmesini hedefliyor. LTB’den yapılan açıklamaya göre; arıtılmış suyun kullanılacağı 120 dönümlük alanda 12 bin ağaçtan oluşacak bir endüstri ormanı kurulacak. Proje ile belediyenin ekonomik gücünün artırılmasının yanı sıra Haspolat Bölgesi’nin ekolojik ve sosyal açıdan dönüşümüne katkı sağlanması hedefleniyor. Etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Haspolat’ın geçmişte eski arıtma tesisinden kaynaklanan ciddi çevresel sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, yeni arıtma sistemi sayesinde bölgede önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Tesisin bugün Avrupa Birliği standartlarının da üzerinde kalitede arıtılmış su ürettiğini ifade eden Harmancı, arıtma tesisinin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların ortak kullanımına hizmet veren iki toplumlu bir tesis olduğunu kaydetti. Eski tesis havuzlarının bulunduğu alanın temiz suyla yeniden hayat bulduğunu belirten Harmancı, bölgenin zaman içerisinde göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok canlı türüne ev sahipliği yapan önemli bir yaşam alanına dönüştüğünü söyledi.

